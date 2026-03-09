Trump iráni hadművelete a 2003-as iraki háborúra emlékeztet?

A gyakran elhangzó kérdésre a válasz: „eredetileg nem”. Az idő haladtával viszont az iráni akció egyre több eleme a balul elsült iraki háborút idézi fel. Méghozzá potenciálisan sokkal súlyosabb következményekkel. Emlékeztetőül: az iraki háború annak iskolapéldája immár huszonegynéhány éve, hogy egy hamis okok alapján, nemzetközi felhatalmazás nélkül indított invázió, rezsimváltó céllal és demokrácia-export jelszó alatt, véres polgárháborúba sodort egy országot, ahol ezáltal szárba szökhetett az Iszlám Állam terrorszervezet – mindezt több ezer amerikai katona halálának árán és körülbelül 2 ezer milliárd dollár költséggel.

Komoly különbségek

Az első számú ok, ami miatt az iráni hadművelet kiindulásában nem hasonlítható össze Irakkal, az az Egyesült Államok helyzetének gyökeres megváltozása azóta. 2003-ban hegemón nemzetközi pozíciója, bőséges katonai képességei, és a szeptember 11-i terrortámadás után bármilyen válaszakciót támogató közvélemény mind könnyűvé tették a döntést – most viszont mindhárom jelző pirosan villogott. Nemzetközi téren Amerikának immár évek óta azzal kell számolnia, hogy a felnövekedett Kína és a visszaerősödő Oroszország kétfrontos konfliktusba hajszolhatja. Ha nem akar kiszorulni a számára kulcsfontosságú ázsiai és európai régiókból, akkor el kell hitetnie, hogy képes védelmet biztosítani, akár egyidejűleg is, az ottani szövetségeseinek. Fegyverkészletei viszont megcsappantak időközben. Még a gyártókapacitások mostani felfuttatása mellett is jó pár konfliktusmentes év kellene, hogy a készletek elérjék a feladatvállalásokhoz szükséges szintet.

Nem elhanyagolható szempont, hogy 2003-mal ellentétben az amerikai közvélemény többsége most kezdettől ellenzi az akciót. Ki azért, mert Trump elnököt utálja, ki pedig épp ellenkezőleg azért, mert rá szavazott – vagyis az „Amerika az első” programra, ami azt ígérte, hogy véget érnek a „véget nem érő háborúk”. Tény, hogy az iráni hadműveletek indoklásaként a kormány most legalább nem lobogtat szemenszedett hazugságokat: a 2003-as Irakkal ellentétben Irán valóban terroristákat támogat, és – a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tavalyi jelentése szerint – nem csak, hogy tényleg van atomprogramja (Irak már az 1990-es években leszerelte az övét), de a 60 százalékos urándúsítással az atomfegyver előállításának küszöbére ért.

Ám a pirosan villogó jelzőket ez is csak a gyors győzelem biztos tudatában írhatja felül.

A romló globális erőviszonyok, a foghíjas fegyverkészletek és a vonakodó közvélemény együtt olyan érv, melynek láttán nincs az a stratégiai tervező, aki rábólintana egy ilyen hadműveletre – hacsak nem bizonyos benne, hogy célzott, kizárólag a kritikus katonai képességek felszámolására irányuló akció lesz, ami minimális veszteségekkel, pár nap alatt letudható. Ezért kulcskérdés, hogy vajon miként zajlott a döntés-előkészítés. Ellentétben a Bush-adminisztrációval, amely Irak kapcsán politikai-ideológiai alapon szelektálta a hírszerzési anyagokat, a Trump-kormány köztudottan nem homogén. Az Irán-héja „neokon” és az Amerikára fókuszáló neo-izolacionista vonalak nagyjából hasonló súllyal képviseltetik benne magukat – ilyen körülmények között igen nehéz lenne az egyoldalúan torzított információ-kezelés.

A déjà vu mégsem alaptalan

A különbségek dacára a mostani vezetés időnként mégis visszanyúlik az amerikai külpolitika lejáratódott toposzaihoz – igaz, gyakran saját magának is ellentmond. A katonai akció megindításakor Trump elnök „közvetlen fenyegetésről” beszélt, ami az iraki háború előtti „pre-emptív” avagy „preventív” vitát eleveníti fel: a Bush-adminisztráció szándékosan az előbbi kifejezést használta, imígyen sugallva a jogos önvédelmet. Trump elnök óvatosabb volt: beszédében azt is elismerte, hogy döntése valójában nem a máról, hanem a jövő bebiztosításáról szól. Szintén rossz iraki emlékeket idéz a fegyverletételre szólítás, illetve az „itt a segítség” típusú üzenet az iráni ellenzék felé: 2003-ban ugyanis Washington balgán azt várta, hogy az iraki hadsereg lába elé tett fegyverrel, a lakosság pedig felszabadítóknak járó virágesővel fogadja majd az amerikai csapatokat.

A rezsimváltó szándékkal kapcsolatban szintén felemás a jelenlegi üzenet. 2003-ban nyílt háborús cél volt (a nem létező tömegpusztító fegyverek megsemmisítése mellett), ám most Trump elnök egyszerre fúj hideget és meleget. Kezdetben még bölcsen azt mondta: mi csak a feltételeket teremtjük meg, az iráni népen múlik, hogy mit kezd vele. Pár nappal később viszont úgy fogalmazott, hogy az új iráni vezetés kiválasztásakor Washington is szeretne magának beleszólási jogot. A beragadt, „véget nem érő” iraki – és afganisztáni – háború réme sejlik elő akkor is, amikor az amerikai vezetés „bármeddig bírjuk” felkiáltással, elhúzódó akciót, szárazföldi műveleteket emleget.

Furcsamód egy olyan adminisztráció esik ezekbe a retorikai csapdákba, melynek feje folyton azt hajtogatta, hogy a 2003-as inváziót „szép kövér hibának” tartja, és „soha nem szabadott volna bemennünk Irakba”. Sőt: azt is újra és újra világossá tette, hogy már az elvvel sem ért egyet.

A MAGA-mozgalom egyik alappillére a külső beavatkozások elkerülése, de legalábbis minimálisra csökkentése.

Az adminisztráció stratégiai dokumentumai szintén nyomatékosítják, hogy az USA számára egyre kedvezőtlenebb globális erőviszonyok közepette Washington „nem engedheti meg”, hogy figyelmét és forrásait fecsérelje. Márpedig az Öböl-régió és a Közel-Kelet az amerikai prioritáslistán messze lecsúszva, épp csak Afrika előtt szerepel.

Minden borulhat?

Mindezt az iráni akció megindulásakor tudni lehetett: az objektív szempontok (az amerikai hadseregre nehezedő többfrontos kihívások, a leapadt fegyverraktár-készletek, az erősen vonakodó közvélemény) ellene szólnak, a stratégiai tervezők pedig egészen másra koncentrálnának. Ha mégis zöld utat kapott, annak logikusan csak egy oka lehetett. A számításaik alapján arra juthattak, hogy nagyon célzottan, nagyon rövid idő alatt felszámolhatják a legveszélyesebb képességeket: az urándúsító létesítményeket, a rakétakilövőket, a drón- és rakétagyártó üzemeket. A nagyon rövid idő azonban itt napokat és nem heteket jelent.

Az Egyesült Államok számára káros geopolitikai következmények ugyanis már az első hét után lavina módjára erősödhetnek.

Attól a pillanattól kezdve ugyanis, hogy az oltalma alatt álló arab szövetségeseinél sorozatban rakéták csapódnak be, illetve hogy máshol állomásozó képességeit sürgősen a térségbe kell rendelnie, Amerika nemzetközi státuszának leglényege kerül veszélybe: elrettentő hitelessége. Ellenfelei felbátorodnak, egyébként is fél szemmel kifelé kacsintó európai és ázsiai szövetségesei pedig egyre nyugtalanabbak és fegyelmezetlenebbek lesznek. Ez egy olyan ördögi kört indítana el, amihez képest az iraki kudarc és annak következményei messze eltörpülnének.

Az írás a szerző saját szakmai véleményét tartalmazza, s nem feltétlenül tükrözi a Foreign Policy Research Institute, valamint a Portfolio szerkesztőségének álláspontját.

