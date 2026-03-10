Egyre közelebb a háború lezárása: Amerika előkészíti a kiugrást, kiderült, mi győzte meg Trumpot

Trump azt követően tette a váratlan kijelentést, hogy a tanácsadói magánbeszélgetésekben a konfliktus lezárására sürgették. A háború súlyos zavarokat okozott az energiapiacon, ami globálisan pánikreakciókat váltott ki. Ennek ellenére némileg meglepő volt, amikor újságírók előtt kijelentette:
Jóval a tervezettnél korábban járunk
– hangsúlyozta, valamint hozzátette, hogy „hamarosan véget ér” a háború.
Pontos ütemtervet ugyanakkor nem vázolt fel, ezért kétséges maradt, hogy Washington pontosan mikor tervezi abbahagyni Irán bombázását. Az nem derült ki pontosan, hogy még mindig ragaszkodik-e a rezsim leváltásához, ugyanakkor az új ajatollahról is mondott néhány gondolatot:
Olyan rendszert akarunk, amely sok évnyi békéhez vezethet, és ha ezt nem tudjuk elérni, akkor akár most azonnal túl is lehetünk rajta
– mondta Modzstaba Hámeneiről, a korábbi legfőbb vezető fiáról.
Kérdéses, hogy az Egyesült Államok képes lesz-e könnyedén kilépni a háborúból, sokak szerint ez nem lesz egyszerű. Trump kijelentette, hogy az amerikai hadsereg kész továbbra is iráni célpontokat célba venni, ha blokkolják a Hormuzi-szorost. Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint az elnök nem fogja még abbahagyni a harcokat, mivel katonai előnyben vannak, és győzelmet kell felmutatni. AZ ügyhöz közel álló források szerint Trump tanácsadói egy másik forgatókönyvön dolgoztak. Ennek lényege, hogy a korábbi kommunikáció megváltozhat, Washington győzelmet jelentene be, ezzel megindokolnák a katonai akciók végét.
Információk szerint az elnököt a legfrissebb közvélemény-kutatási adatokkal győzték meg. Az amerikai szavazók körében nem népszerű egy elhúzódó konfliktus, az események pedig egyelőre nem a lezárás felé mutattak. A másik riadalmat az olajárak megugrása váltotta ki.
Amikor a benzin és az olaj ára emelkedik, minden más is emelkedik. Tekintettel arra, hogy a megfizethetőség már eleve probléma volt, ez valódi kihívásokhoz vezet
– mondta Stephen Moore, Trump külső gazdasági tanácsadója.
A fejlemények hatására megszületett a döntés, hogy óvatosan változtatnak az olajjal kapcsolatos szankciókon néhány országgal.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
