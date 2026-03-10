  • Megjelenítés
Elérte Irán bosszúja Európa legerősebb országát: német támaszpontot támadott meg Teherán
Elérte Irán bosszúja Európa legerősebb országát: német támaszpontot támadott meg Teherán

Iráni rakéták vagy rakétaroncsok robbantottak fel egy német katonákat elszállásoló épületet Jordániában – írta meg a Telegraph.

Az incidens az Al-Azrak légibázison történt, Jordániában – egy iráni rakéta vagy egy elfogott iráni rakéta lezuhanó roncsai

felgyújtottak egy épületet, ahol német katonák tartózkodtak.

A támadásnak nincs sérültje.

Németország már a negyedik európai ország, melynek katonai támaszpontjait Irán megtámadta, korábban francia és brit bázisokat is támadtak, illetve az EU-tagállam Ciprus területét (illetve az ott található brit bázist) közvetlenül is célba vették több kamikaze drónnal.

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

