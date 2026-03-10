Elkezdték elaknásítani a Hormuzi-szorost: azonnal kilőtt az olaj, a forint is megérezte

Az amerikai hírszerzés jeleit látja annak, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost – írta meg a CBS.

A hír egyelőre nagyon rövid és kevés konkrétumot tartalmaz. Az amerikai lap mindössze annyit közölt hírszerzési információk alapján, hogy

„vannak jelei” annak, hogy Irán elkezdett aknazárat telepíteni a Hormuzi-szorosra.

A CNN később újabb részleteket közölt: a lap információi szerint az iráni haditengerészet kisebb hajókkal "nagyjából egy tucat" aknát helyezett ki a Hormuzi-szorosra.

A piacok máris reagálnak: a Brent olaj árfolyama felugrott 86 dollár / hordó köré, ma délután 80 dollár alatt is volt a nyersolaj ára.

A reakcióban vélhetően az is közrejátszott, hogy a Fehér Ház közölte, hogy még nem kezdték el az olajszállító tankerek átkísérését a Hormuzi-szoroson, lényegében cáfolva az energiaügyi miniszter korábbi bejelentését.

A forint szintén felugrott 386 fölé az euróval szemben, majd visszament 384,76-ra, az amerikai tőzsdék pedig leadták mai emelkedésük nagy részét.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images