  • Megjelenítés
Elkezdték elaknásítani a Hormuzi-szorost: azonnal kilőtt az olaj, a forint is megérezte
Globál

Elkezdték elaknásítani a Hormuzi-szorost: azonnal kilőtt az olaj, a forint is megérezte

Portfolio
Az amerikai hírszerzés jeleit látja annak, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost – írta meg a CBS.

A hír egyelőre nagyon rövid és kevés konkrétumot tartalmaz. Az amerikai lap mindössze annyit közölt hírszerzési információk alapján, hogy

„vannak jelei” annak, hogy Irán elkezdett aknazárat telepíteni a Hormuzi-szorosra.

A CNN később újabb részleteket közölt: a lap információi szerint az iráni haditengerészet kisebb hajókkal "nagyjából egy tucat" aknát helyezett ki a Hormuzi-szorosra.

A piacok máris reagálnak: a Brent olaj árfolyama felugrott 86 dollár / hordó köré, ma délután 80 dollár alatt is volt a nyersolaj ára.

Még több Globál

Amerika a győzelem kapujában, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Közölte a Fehér Ház: ez kell ahhoz, hogy Trump leállítsa az iráni háborút

Vallott Amerika a háborús veszteségeiről – Váratlanul bemondtak egy egészen magas számot

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A reakcióban vélhetően az is közrejátszott, hogy a Fehér Ház közölte, hogy még nem kezdték el az olajszállító tankerek átkísérését a Hormuzi-szoroson, lényegében cáfolva az energiaügyi miniszter korábbi bejelentését.

A forint szintén felugrott 386 fölé az euróval szemben, majd visszament 384,76-ra, az amerikai tőzsdék pedig leadták mai emelkedésük nagy részét.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Irán halálosan megfenyegette Trumpot: ha ezt megpróbálja megtenni, egyszerűen el fogják törölni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility