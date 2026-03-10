  • Megjelenítés
Fogy a türelem: Amerika szövetségeseinek elegük van Trump háborújából
Globál

Fogy a türelem: Amerika szövetségeseinek elegük van Trump háborújából

Portfolio
A közel-keleti háború kirobbantása komoly bizalmi válságot okozott több olyan országnál is, amelyek az Egyesült Államok fontos szövetségesének számítanak.

A Sky News szerint az Öböl monarchiái dühösek és csalódottak amiatt, ahogy Washington kezelte a konfliktust a térségben. Többen arról nyilatkoztak, hogy az első gondot mindjárt a támadás megindítása jelentette, hiszen

hiába ápolnak Amerikával szoros védelmi-biztonsági kapcsolatokat, ennek ellenére sem értesítette őket senki a támadás megindulásáról.

Ez váltotta ki azt a súlyos következményt, hogy a legtöbb ország egyszerűen felkészületlen volt Irán válaszára. Teherán pedig jellemzően az Öböl országait vette célba megtorlásként.

A megszólaló tisztségviselők egyben azt is kiemelték, hogy az Egyesült Államok egyszerűen nem vette figyelembe a térség biztonságával kapcsolatos aggodalmakat. Szerintük jelentették korábban, hogy egy háború pusztító hatást fog gyakorolni a teljes térségre, valamint hosszú távon fog gondokat okozni. Az is felmerült a problémák között, hogy hiányolták az amerikai fellépést az adott ország védelme érdekében (az nem derült ki pontosan, melyik ország tisztségviselője nyilatkozott így).

Visszatérő vélemény, hogy az amerikaiak elsősorban Izrael és az amerikai érdekek védelmét vették figyelembe, más szempontok kevesebb figyelmet kaptak. A háború kényelmetlen helyzetet eredményezhet:

gyorsan fogynak a rakétakészletek, emiatt sérülhet a védelmi képesség.

Irán a háború kezdete óta folyamatosan lövi az Öböl országait, amelyek nagy hatékonyságú megsemmisítésről számolnak be az ellenséges fegyverek ellen, ugyanakkor nagyon súlyos károkat okoztak egyes becsapódások.

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

