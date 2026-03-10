  • Megjelenítés
Hatalmas hadihajót küld a konfliktusövezetbe Európa egyik legerősebb országa, erős a katonai mozgás
Hatalmas hadihajót küld a konfliktusövezetbe Európa egyik legerősebb országa, erős a katonai mozgás

Az Egyesült Királyság második hadihajóját is magasabb készültségbe helyezi a Földközi-tengerre való kiküldésre – erősítette meg a brit védelmi minisztérium.

Korábban már bejelentették, hogy a HMS Dragon Type 45-ös rombolót felkészítik a bevetésre. Most a védelmi tárca közölte, hogy az RFA Lyme Bay kétéltű partraszállító dokkhajót is megnövelt készültségbe helyezik a keleti Földközi-tengeren végrehajtandó haditengerészeti feladatokra. A tárca szóvivője szerint elővigyázatossági intézkedésről van szó arra az esetre, ha szükség lenne a hajóra a térségben.

A Lyme Bay egy partraszállító dokkhajó, amely helikopter-leszállóhelyként is szolgálhat, és kórházi kapacitással is rendelkezik. A hajót gyakran vetik be humanitárius és katasztrófavédelmi műveletekben. A Navy Lookout haditengerészeti szakportál szerint a Lyme Bay jelenleg Gibraltárban tartózkodik, és

ez az egyetlen brit hadihajó, amely a Földközi-tengeren, a konfliktusövezet közelében állomásozik.

A brit kormányt bírálatok érték a HMS Dragon hadihajó bevetésének késlekedése miatt – a romboló várhatóan csak másnap fut ki Portsmouthból. A Navy Lookout szerint a legvalószínűbb feladat brit állampolgárok evakuálása lenne Libanonból, ha a konfliktus eszkalálódik, de a hajó rugalmas platformként más feladatokra is bevethető.

Alistair Bunkall, a Ciprusról tudósító európai tudósító szerint elképzelhető, hogy a Lyme Bay-t bevonják abba a nagy haditengerészeti kötelékbe, amelyet Franciaország küldött a térségbe. Bunkall kiemelte, hogy jelentős európai katonai mozgás figyelhető meg a régióban, és London lényegében az uniós erőfeszítésekhez próbál felzárkózni.

