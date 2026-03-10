Irán halálosan megfenyegette Trumpot: ha ezt megpróbálja megtenni, egyszerűen el fogják törölni

Reagált Donald Trump amerikai elnök fenyegetésére Ali Laridzsáni, az iráni nemzetbiztonsági tanács főtitkára X-oldalán.

Trump elnök néhány órája írta ki Truth Social oldalára, hogy ha Irán továbbra is blokkolja a Hormuzi-szorost,

olyan súlyos csapás éri őket, hogy lehetetlen lesz újjáépíteni az országot, erre reagált a legfontosabb iráni vezetői testület elnöke.

Az iráni nép nem fél az üres fenyegetésektől; már nagyobb ellenségek is megpróbálták eltörölni a Föld színéről. Vigyázz, mert a végén te leszel az, aki eltűnik”

– írta Laridzsáni ki közösségi oldalára.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images