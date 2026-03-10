Közölte a Fehér Ház: ez kell ahhoz, hogy Trump leállítsa az iráni háborút

Pontosította a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt, pontosan mit ért Donald Trump Irán „feltétel nélküli megadása alatt”, melyért cserébe Amerika hajlandó lenne leállítani támadásait.

Leavitt tisztázta, a feltétel nélküli megadás azt jelenti, hogy Irán

hajlandó lesz felszámolni ballisztikus rakétaprogramját,

örökre lemond mindenféle atomfegyverrel kapcsolatos ambícióról.

Trump elnök dönti el, hogy Irán eljutott-e a feltétel nélküli megadás pontjára, arra a pontra, ahol többé nem jelent közvetlen fenyegetést az Egyesült Államokra és szövetségeseire”

– jelentette ki Leavitt.

Arra is kitért, hogy a Fehér Ház jelenleg azon dolgozik, hogy „alternatív megoldásokkal” biztosítsa a Hormuzi-szoros átjárhatóságát, azt nem tisztázta, ez pontosan mit jelent. Arról viszont beszélt, hogy

Trump elnök nem zárja ki a szárazföldi invázió lehetőségét Irán ellen.

Érdemes megjegyezni: Leavitt most nem, pontosabban most sem említette a rezsimváltást, mint az amerikai katonai műveletek kiemelt célja.

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images