Lépett a NATO a rezsim támadására: érkezik a csúcsfegyver

A NATO Patriot légvédelmi rakétarendszert telepít Délkelet-Törökországba, miután az elmúlt napokban a török légtérben két iráni ballisztikus rakétát is elfogtak. A védelmi minisztérium kedden közölte, hogy a rendszert Malatya tartományban állítják fel, ahol a NATO Kürecik néven ismert, kulcsfontosságú radarállomása működik. A döntés közvetlenül azután született, hogy a szövetség hétfőn egy újabb iráni rakétát semlegesített a török légtér felett; az első hasonló esetre az előző héten került sor.

Törökország hétfőn bekérette az iráni nagykövetet Ankarában, Recep Tayyip Erdogan elnök pedig az iráni lépéseket helytelennek és provokatívnak nevezte.

Az új telepítéssel kettőre emelkedik a Törökországban állomásozó Patriot-rendszerek száma.

Spanyolország 2015 óta üzemeltet egy Patriot-üteget az incirliki légibázison, a NATO azon missziójának részeként, amelynek célja Törökország védelme a Szíria és a tágabb térség felől érkező rakétafenyegetésekkel szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images