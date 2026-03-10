A DARPA és az Egyesült Államok Különleges Műveleti Parancsnoksága (USSOCOM) közös SPRINT programja a kritikus tervfelülvizsgálat lezárásával új szakaszba lépett. A Bell megkezdheti a demonstrátor gyártását, összeszerelését és földi tesztelését, a repülési próbákat pedig 2028 elejére tervezik. A program célja a harci repülés egyik legrégebbi korlátjának áttörése:
a nagy sebességű repülőgépek általában kiépített futópályát igényelnek, míg azok a gépek, amelyek szinte bárhol le tudnak szállni, jellemzően sebességet, hatótávolságot és hasznos terhelést áldoznak fel.
Az X-76 középpontjában a Bell úgynevezett leállítható és összehajtható rotorokra épülő architektúrája áll, amely túlmutat a hagyományos billenőrotoros megoldásokon. Függőleges üzemmódban a szárnyvégeken elhelyezett prop-rotorok biztosítják az emelőerőt és a lebegést, hasonlóan egy billenőrotoros típushoz. Gyorsulás közben a gondolák előrefordulnak, a rotorok lelassulnak, megállnak, majd a gondolákhoz simulva összehajtódnak. Ezzel párhuzamosan a hajtás turbólégcsavaros üzemmódról sugárhajtóműves tolóerőre vált át a nagy sebességű utazórepüléshez. A forgó rotorok által keltett légellenállás és aerodinamikai korlátok ugyanis a hagyományos forgószárnyas gépeknél alapvetően behatárolják a maximális sebességet.
A DARPA által közzétett látványtervek szerint az X-76 demonstrátor pilóta nélküli lesz, az abból fejlesztett jövőbeli hadműveleti változatot viszont opcionálisan pilótával is üzemeltethetőre tervezik. Ez a megközelítés a különleges műveleti alkalmazásokon túl szélesebb körű szállítási feladatokra is alkalmassá teheti a típust.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Mi lesz most a dollárral?
Iráni háború és választási év is van.
Indul a küzdelem a veszélyes kór terjedése ellen, ebzárlat és legeltetési tilalom is életbe lép
Március végén tavaszi rókavakcinázás indul.
Megkezdődött a visszaszámlálás: a Pentagon új gépe olyasmire lesz képes, amit eddig lehetetlennek tartottak
Sosem sikerült még egy fedél alá hozni a két világot.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Hiába az iráni háború, más is motoszkál Trump fejében: kanyarban előzhetik a MAGA trónörökösét?
"Bársonykesztyűben dolgozik, de a végkimenetel ugyanúgy gyilkos".
Irán halálosan megfenyegette Trumpot: ha ezt megpróbálja megtenni, egyszerűen el fogják törölni
Trump korábbi fenyegetésére reagáltak.
Nagyot fordult a piac: itt a hatalmas hozamesés
Enyhül a nyomás.
Napok kérdése, és Ukrajna csodafegyvere egy új hadszíntéren is feltűnhet – mutatjuk, miért állnak sorba érte
Lehetett számítani arra, hogy nagyot fognak futni az ukrán fegyverek.
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.