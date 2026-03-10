  • Megjelenítés
Megkezdődött a visszaszámlálás: a Pentagon új gépe olyasmire lesz képes, amit eddig lehetetlennek tartottak
Portfolio
A DARPA engedélyezte a Bell X-76 kísérleti repülőgép gyártásának megkezdését. Az új típus leállítható és összehajtható rotorjaival 400 csomó feletti utazósebességet ígér, miközben kifutópálya nélkül, előkészítetlen terepről is üzemeltethető - jelentette az Army Recognition.
A DARPA és az Egyesült Államok Különleges Műveleti Parancsnoksága (USSOCOM) közös SPRINT programja a kritikus tervfelülvizsgálat lezárásával új szakaszba lépett. A Bell megkezdheti a demonstrátor gyártását, összeszerelését és földi tesztelését, a repülési próbákat pedig 2028 elejére tervezik. A program célja a harci repülés egyik legrégebbi korlátjának áttörése:

a nagy sebességű repülőgépek általában kiépített futópályát igényelnek, míg azok a gépek, amelyek szinte bárhol le tudnak szállni, jellemzően sebességet, hatótávolságot és hasznos terhelést áldoznak fel.

Az X-76 középpontjában a Bell úgynevezett leállítható és összehajtható rotorokra épülő architektúrája áll, amely túlmutat a hagyományos billenőrotoros megoldásokon. Függőleges üzemmódban a szárnyvégeken elhelyezett prop-rotorok biztosítják az emelőerőt és a lebegést, hasonlóan egy billenőrotoros típushoz. Gyorsulás közben a gondolák előrefordulnak, a rotorok lelassulnak, megállnak, majd a gondolákhoz simulva összehajtódnak. Ezzel párhuzamosan a hajtás turbólégcsavaros üzemmódról sugárhajtóműves tolóerőre vált át a nagy sebességű utazórepüléshez. A forgó rotorok által keltett légellenállás és aerodinamikai korlátok ugyanis a hagyományos forgószárnyas gépeknél alapvetően behatárolják a maximális sebességet.

A DARPA által közzétett látványtervek szerint az X-76 demonstrátor pilóta nélküli lesz, az abból fejlesztett jövőbeli hadműveleti változatot viszont opcionálisan pilótával is üzemeltethetőre tervezik. Ez a megközelítés a különleges műveleti alkalmazásokon túl szélesebb körű szállítási feladatokra is alkalmassá teheti a típust.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

