Meglépte a keleti nagyhatalom: 10 ezer tonnás monstrumokkal jelentek meg a világ egyik legfeszültebb pontján

A kínai állami televízió 2026. március 8-án első alkalommal mutatta be a Tungkuan (109-es hajószám) és az Ancsing (110-es hajószám) közös tengeri gyakorlatát, ezzel jelezve a két hajó aktív szolgálatba állítását. A hadrendbe vételt a Nemzetvédelmi Minisztérium honlapján közzétett közlemény is hivatalosan megerősítette.

A két, mintegy 10 000 tonnás vízkiszorítású irányított rakétás romboló a Keleti Hadszíntér-parancsnokság haditengerészetéhez került, amely a Kelet-kínai-tengeren és Tajvan térségében folytatott műveletekért felel.

Ez a beosztás geostratégiai szempontból különösen figyelemre méltó, mivel a típus ezzel az egyik legérzékenyebb működési területen is megjelent.

A hadrendben álló tíz 055-ös a három haditengerészeti hadszíntér-parancsnokság között oszlik meg. Az első nyolc egység az Északi és a Déli Hadszíntér-parancsnokság kötelékébe tartozik, míg a két legújabb a Keleti Hadszíntér-parancsnokságot erősíti. Így a típus a Sárga-tengertől a Dél-kínai-tengerig, valamint a Tajvani-szoros térségében minden irányban rendelkezésre áll a repülőgép-hordozó és partraszálló harci kötelékek kíséretére.

Az 55-ös típus a kínai haditengerészet legjelentősebb felszíni hadihajója; mérete és képességei alapján a nemzetközi szakirodalom gyakran a cirkáló kategóriába sorolja, bár Kína rombolóként tartja nyilván. Nyilvánosan elérhető adatok szerint a program összesen akár 16 egységet is magában foglalhat, és több további hajótest építése már folyamatban van. Mindez az 055-öst Ázsia egyik legnépesebb, korszerű, nagy felszíni hadihajó-osztályává teszi.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images