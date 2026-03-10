  • Megjelenítés
FONTOS Itt a 2016 óta nem látott mélypont: még a vártnál is alacsonyabb a magyar infláció
Megszólalt Trump fontos embere: szerinte itt az ideje belépni a háborúba
Globál

Megszólalt Trump fontos embere: szerinte itt az ideje belépni a háborúba

Portfolio
Lindsey Graham amerikai szenátor a Fox News-nak adott interjút, amelyben a közel-keleti helyzetről beszélt.

A döntéshozó bírálta az Egyesült Államok térségi szövetségeseit, kifejezetten Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket, amiért azok továbbra sem csatlakoznak a háborúhoz. Szerinte rendkívül „kiábrándító”, amiért ezek az országok továbbra sem hajlandóak átengedni a területüket az amerikai csapatok számára, hogy az iszlamista rezsim elleni csapásokhoz használják azokat.

Olyan partnerekre van szükségünk, akik előrelépnek egy olyan harcban, amelyet nem engedhetünk meg magunknak, hogy elveszítsünk

– emelte ki.

Graham szeretné, ha a térség országai belátnák, hogy ez a harc „az ő harcuk is”.

Még több Globál

Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Lép az ázsiai atomhatalom: megindulnak a hadihajók, teljes harckészültséget jelentettek be

Megvan, ki vezeti tovább a rezsimet: Teherán az egész világnak egyértelműen üzent a kinevezéssel

Arab barátainknak, megpróbáltam segíteni nektek egy új Közel-Kelet felépítésében. Itt magasabb szintre kell lépnetek

– mondta.

A beszélgetésben kitért Spanyolországra is, élesen bírálta Madridot, amiért nem voltak hajlandóak Washington segítségére lenni a támadásnál. Különösen az okozott komoly problémákat, hogy nem engedték át az infrastruktúrát a csapásokhoz.

Kapcsolódó cikkünk

Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére
Bejelentette Donald Trump: lényegében vége van a háborúnak - Amerika elérte a céljait
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility