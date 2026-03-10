Megszólalt Trump fontos embere: szerinte itt az ideje belépni a háborúba

A döntéshozó bírálta az Egyesült Államok térségi szövetségeseit, kifejezetten Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket, amiért azok továbbra sem csatlakoznak a háborúhoz. Szerinte rendkívül „kiábrándító”, amiért ezek az országok továbbra sem hajlandóak átengedni a területüket az amerikai csapatok számára, hogy az iszlamista rezsim elleni csapásokhoz használják azokat.

Olyan partnerekre van szükségünk, akik előrelépnek egy olyan harcban, amelyet nem engedhetünk meg magunknak, hogy elveszítsünk

– emelte ki.

Graham szeretné, ha a térség országai belátnák, hogy ez a harc „az ő harcuk is”.

Arab barátainknak, megpróbáltam segíteni nektek egy új Közel-Kelet felépítésében. Itt magasabb szintre kell lépnetek

– mondta.

A beszélgetésben kitért Spanyolországra is, élesen bírálta Madridot, amiért nem voltak hajlandóak Washington segítségére lenni a támadásnál. Különösen az okozott komoly problémákat, hogy nem engedték át az infrastruktúrát a csapásokhoz.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images