Megtörik a jég? Az iszlamista rezsim bemondta a feltételeket a tárgyaláshoz

Könnyen meglehet, hogy szép lassan közelednek az amerikai és az iráni álláspontok a háttérben.

Donald Trump amerikai elnök március 9-én kijelentette, hogy az Egyesült Államok közel van a háború végéhez, mivel „győzelmet ért el”. A kijelentés meglepetést okozott, ugyanis korábban még több hétig tartó háborúról volt szó, valamint a teljes bukását tűzték ki célul. A hirtelen változásnak valószínűleg erős köze van ahhoz, hogy a konfliktus súlyos olajválságot robbantott ki, ami az egész világot megrázta. Eleinte Irán harcias hangnemben válaszolt: kijelentették, hogy „ők döntik el”, mikor ér véget a háború, valamint az „ellenségeik meg fogják bánni” a támadásaikat. Persze erre a válasz nem maradt el Trumptól: kijelentette, hogy „hússzor olyan erősen fognak lecsapni”.

A nyilatkozatháború tehát egy kisebb zökkenő mellett is folytatódik, ugyanakkor a háttérben felbukkantak olyan hangok, melyek a konfliktus lezárására adnak reményt. Fatemeh Mohadzserani, az iráni kormányszóvivő a lehetséges közvetítés feltételeiről beszélt.

Ez egy olyan kérdés, amelyet ma népünk komolyan követel, és szükségük van erre a biztosítékra. Nem mi kezdtük a háborút, de be fogjuk fejezni

– mondta arra utalva, hogy a tűzszünet, vagy a támadások teljes leállítása lehet az, amit elvárnak a megoldáshoz felé vezető úton.

A rezsim egy másik fontos szereplője, Mohammad Bagher Halibaf, az iráni parlament elnöke ezzel teljesen ellentétesen fogalmazott:

Biztosan nem tűzszünetre törekszünk. Úgy gondoljuk, hogy az agresszort le kell csapni, hogy tanuljon a leckéből, és soha többé ne gondoljon Irán megtámadására

– jelentette ki.

Az egymásnak teljesen ellentmondó kijelentések nem meglepőek az elmúlt néhány nap eseményei tükrében, így például az elnök, Maszúd Peszekján bocsánatot kért a térség országitól a támadások miatt, majd nem sokkal később újra fenyegetni kezdték azokat. Könnyen meglehet, hogy a mostani hangnem is egy kommunikációs stratégia része.

Címlapkép forrása: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images