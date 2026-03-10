Napok kérdése, és Ukrajna csodafegyvere egy új hadszíntéren is feltűnhet – mutatjuk, miért állnak sorba érte

A Kyiv Independent értesülései szerint egy szaúdi fegyvergyártó vállalat már aláírt egy szerződést ukrán gyártású elfogórakéták vásárlásáról, és a felek egy ennél is nagyobb volumenű megállapodás előkészítésén dolgoznak. Az ukrán védelmi ipar két, névtelenséget kérő forrása szerint a két kormány között érdemi tárgyalások zajlanak, és az egyik forrás úgy véli, a nagyobb üzletet akár már március 11-én véglegesíthetik.

A háttérben az áll, hogy Irán február végétől Shahed típusú drónrajokat vetett be az Öböl-menti arab államok ellen, miután az Egyesült Államok és Izrael katonai műveleteket indított Teherán ellen. A térség légvédelme – beleértve az amerikai Patriot és THAAD rendszereket, valamint a dél-koreai Cheongung-II ütegeket – hatékony a ballisztikus rakétákkal szemben, ám az olcsó, tömegesen gyártott drónok lelövése ezekkel a fegyverekkel fenntarthatatlanul drága.

Egy Patriot-elfogórakéta darabára több millió dollár, miközben a Shahed drónok egységára csupán néhány tízezer dollár.

Ebben a helyzetben Ukrajnának komoly piaci előnye van: a több mint három éve tartó háború során kifejlesztett, olcsó elfogó drónjaik pontosan arra a problémára kínálnak megoldást, amellyel most a Közel-Kelet szembesül.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka márciusban arról számolt be, hogy az elfogó drónok februárban közel 6300 bevetést teljesítettek, és több mint másfélezer, különböző típusú orosz drónt semmisítettek meg. Az ukrán elfogó drónflotta többek között a TAF Industries Octopus, a Skyfall P1Sun, valamint az Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója és elnöke által finanszírozott Merops modelleket foglalja magában. A legnagyobb gyártó a Wild Hornets, amelynek Sting típusú drónját már havi több mint tízezer darabos sorozatban állítják elő.

Az exporttal kapcsolatban ugyanakkor Kijev óvatosan jár el. Az ukrán kormány szigorúan ellenőrzi a fegyverkivitelt, különösen az elfogó technológiák külföldre kerülésétől tart. A vezérkar novemberben megtiltotta a katonai egységeknek, hogy fotókat vagy videókat tegyenek közzé elfogó eszközeikről. Bohdan Popov, a Triada Trade Partners tanácsadó cég vezető elemzője szerint a fő aggodalom az, hogy

az Öböl-menti térségben erős az orosz és iráni befolyás, ami növeli a technológia kiszivárgásának kockázatát

– több magánvállalat nem együttműködésre, hanem kifejezetten technológialopásra törekszik.

Ennek ellenére az öbölmenti államok szabályozási környezete lehetővé teszi, hogy gyorsabban kössenek üzletet ukrán fegyvergyártókkal, mint az amerikai vagy európai hadseregek. Az Egyesült Arab Emírségek állami védelmi konglomerátuma, az Edge az idei évben 760 millió dollárért 30 százalékos részesedést szerzett az ukrán Fire Point vállalatban, amely tavaly az abu-dzabi védelmi kiállításon mutatta be FP-5 Flamingo nevű drónját.

