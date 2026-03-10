  • Megjelenítés
Vallott Amerika a háborús veszteségeiről – Váratlanul bemondtak egy egészen magas számot
Vallott Amerika a háborús veszteségeiről – Váratlanul bemondtak egy egészen magas számot

Már 140 amerikai katona megsérült az iráni háborúban, köztük heten meghaltak – közölte a Sky News a Pentagon adatai alapján.

A sérülések többsége enyhe, a 140 sérültből 108-an már visszatértek szolgálati helyükre.

Nyolc súlyos sérült van, illetve

heten életüket vesztették a háborúban

– közölték.

