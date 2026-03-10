  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a háttérben: Putyin személyesen tett hatalmas ígéretet Trumpnak, magára hagyták a bajba jutott szövetségest
Globál

Váratlan fordulat a háttérben: Putyin személyesen tett hatalmas ígéretet Trumpnak, magára hagyták a bajba jutott szövetségest

Portfolio
Oroszország nem segíti hírszerzési és felderítési adatokkal Iránt, erről személyesen biztosította Donald Trump amerikai elnököt Vlagyimir Putyin orosz vezető tegnap – mondta Steven Witkoff amerikai csúcsdiplomata a CNBC-nek.

Bízhatunk bennük. Reméljük, tényleg nem osztanak meg velük semmit”

– mondta Witkoff.

Kitért rá: tegnap a moszkvai és washingtoni vezető beszélgetése során

Putyin személyesen biztosította Trumpot arról, hogy nem adnak felderítési adatokat Iránnak.

Még több Globál

Amerika a győzelem kapujában, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Élesedett Trump mesterterve: akcióba lendült a haditengerészet – Végre megnyílt a Hormuzi szoros?

Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Az elmúlt napokban több amerikai lap is írt arról, hogy miután Irán saját hírszerzési képességeit 1-2 nap alatt teljesen felszámolta Izrael és az USA együttes támadása, Teherán az oroszok adatait kezdte el használni ahhoz, hogy amerikai hajókat, bázisokat lőjön rakétákkal, drónokkal.

Irán és Oroszország egyébként stratégiai szövetségesek, számos katonai kérdésben (pl. fegyvergyártás, fegyvervásárlás, hadgyakorlatok) együttműködnek.

Kapcsolódó cikkünk

Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Címlapkép forrása: Steffen Kugler /BPA via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Irán halálosan megfenyegette Trumpot: ha ezt megpróbálja megtenni, egyszerűen el fogják törölni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility