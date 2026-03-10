Váratlan fordulat a háttérben: Putyin személyesen tett hatalmas ígéretet Trumpnak, magára hagyták a bajba jutott szövetségest

Bízhatunk bennük. Reméljük, tényleg nem osztanak meg velük semmit”
– mondta Witkoff.
Kitért rá: tegnap a moszkvai és washingtoni vezető beszélgetése során
Putyin személyesen biztosította Trumpot arról, hogy nem adnak felderítési adatokat Iránnak.
Az elmúlt napokban több amerikai lap is írt arról, hogy miután Irán saját hírszerzési képességeit 1-2 nap alatt teljesen felszámolta Izrael és az USA együttes támadása, Teherán az oroszok adatait kezdte el használni ahhoz, hogy amerikai hajókat, bázisokat lőjön rakétákkal, drónokkal.
Irán és Oroszország egyébként stratégiai szövetségesek, számos katonai kérdésben (pl. fegyvergyártás, fegyvervásárlás, hadgyakorlatok) együttműködnek.
Címlapkép forrása: Steffen Kugler /BPA via Getty Images
