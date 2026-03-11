Bemondta Trump: győztünk, nincs már mit bombázni

Trump egy szerdai, ötperces telefonbeszélgetés során úgy fogalmazott, hogy

már csak apróságok maradtak hátra, és akkor vet véget a háborúnak, amikor csak akar.

Hozzátette, hogy a hadműveletek messze megelőzik a tervezett ütemtervet. Az amerikai erők az eredetileg hathetesre tervezett időszakhoz képest sokkal nagyobb pusztítást vittek véghez az iráni célpontokban. Az elnök szerint Irán most 47 évnyi halálért és pusztításért fizet meg. Hangsúlyozta továbbá, hogy Teherán nemcsak Izraelt és az Egyesült Államokat, hanem az egész Közel-Keletet fenyegette.

Trump optimizmusa ellenére sem amerikai, sem izraeli részről nem született még belső döntés a hadműveletek befejezéséről. Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter szerdán kijelentette, hogy a háború időkorlát nélkül folytatódik. A harcok addig tartanak, amíg az összes célt el nem érik, és döntő győzelmet nem aratnak.

Amerikai és izraeli tisztségviselők egybehangzó állítása szerint a légicsapások még legalább két hétig folytatódnak.

Kedden az amerikai hírszerzés arra utaló jeleket észlelt, hogy Irán tengeri aknákat kezdett telepíteni a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalának számító Hormuzi-szorosban. A tisztségviselők szerint egyelőre nem világos, pontosan mennyi aknát helyeztek el. A hírszerzési értékelések alapján azonban ez a szám meglehetősen alacsony lehet. Trump megerősítette, hogy az amerikai csapások kedden tizenhat aknatelepítő hajót semmisítettek meg, ezzel megakadályozva az iráni tervek végrehajtását.

Címlapkép forrása: 2026 Vantor via Getty Images