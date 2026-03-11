  • Megjelenítés
FONTOS Megszólalt a neves pénzember: most jön a világtörténelem legnagyobb összeomlása
Egészen szürreális fejlemény derült ki az Epstein-ügyről: egy hacker feljelentette volna a nyomozókat is pedofília miatt
Globál

Egészen szürreális fejlemény derült ki az Epstein-ügyről: egy hacker feljelentette volna a nyomozókat is pedofília miatt

Portfolio
Egy külföldi hacker három évvel ezelőtt betört az FBI New York-i irodájának szerverére. A támadó hozzáfért a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein elleni nyomozás anyagaihoz. Valószínűleg nem is tudta, hogy mit talált a feltört gépeken, mert megfenyegette az FBI nyomozóját, hogy feljelenti a pedofiltartalmak miatt – derül ki a Reuters által feldolgozott igazságügyi minisztériumi dokumentumokból és egy, az ügyet jól ismerő forrás beszámolójából.

A kiberbetörés 2023. február 12-én történt. Aaron Spivack különleges ügynök a digitális bizonyítékok kezelésére vonatkozó bonyolult eljárásrendben próbált eligazodni. Eközben véletlenül sebezhetővé tette a gyermekbántalmazási ügyekkel foglalkozó kriminalisztikai laboratórium egyik szerverét. A behatolásra másnap derült fény: Spivack ekkor bekapcsolta a számítógépét, és egy szöveges fájlt talált rajta, amely arra figyelmeztette, hogy feltörték a hálózatát.

A nyomozás során kiderült, hogy a szerveren szokatlan tevékenység nyomai mutathatók ki: ezek egyértelműen "bizonyos, az Epstein-nyomozáshoz kapcsolódó fájlok átvizsgálására" utaltak. Az érintett dokumentumok pontos köre egyelőre nem ismert. Azt sem tudni biztosan, hogy a hacker le is töltötte-e az adatokat.

Az ügyet ismerő forrás szerint a kibertámadást egy külföldi kiberbűnöző hajtotta végre, és nem egy államilag támogatott szereplő. A hacker feltehetően nem is tudta, hogy egy bűnüldöző szerv szerverébe jutott be.

A gyermekbántalmazást ábrázoló képek láttán undorát fejezte ki, majd azzal fenyegetőzött, hogy feljelenti a gép tulajdonosát az FBI-nál.

Még több Globál

Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Kiderült az igazság az orosz gázról: olyasmi történt a fű alatt, amire évek óta nem volt példa

A nyomozóiroda munkatársai végül meglepő módon oldották meg a helyzetet. Egy videóhívás során felmutatták szolgálati igazolványukat, ezzel bizonyítva, hogy a támadó eleve az FBI hálózatában járt.

A hírügynökség nem tudta megállapítani a támadó kilétét vagy tartózkodási helyét. Azt sem lehet tudni, hogy mit kezdett a megszerzett anyagokkal, illetve történt-e kísérlet az azonosítására és a felelősségre vonására. Az FBI közleményében "elszigetelt kiberincidensnek" minősítette az esetet. Hozzátették, hogy azonnal korlátozták a támadó hozzáférését, és sikeresen helyreállították a hálózatot.

Spivack a belső vizsgálat során azt állította, hogy csupán bűnbakot csinálnak belőle.

Szerinte az iroda egymásnak ellentmondó szabályzatai és a hibás informatikai iránymutatások okolhatók a történtekért. Jon Lindsay, a Georgiai Műszaki Egyetem kiberbiztonsági kutatója szerint az eset jól rávilágít arra, milyen hatalmas hírszerzési értéket képviselnek az Epstein-akták.

A dokumentumok ugyanis az elhunyt üzletember kiterjedt politikai, üzleti és tudományos kapcsolatait tárják fel, amelyek miatt világszerte számos nyomozás indult.

Kapcsolódó cikkünk

Egymás után hullanak a fejek az Epstein-botrány miatt: lemondott a világgazdasági elittalálkozó elnöke

Bill Gates megtört, mindent beismert – Orosz szála is van a történetnek

Újabb kényes ügy pattant ki az Epstein-akták miatt: lopott műkincsekre bukkantak egy neves milliárdosnál

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán
Itt a fordulat a Barátság kőolajvezetéknél: Robert Fico és Ursula von der Leyen fontos megállapodásig jutott el
Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility