Egészen szürreális fejlemény derült ki az Epstein-ügyről: egy hacker feljelentette volna a nyomozókat is pedofília miatt

A kiberbetörés 2023. február 12-én történt. Aaron Spivack különleges ügynök a digitális bizonyítékok kezelésére vonatkozó bonyolult eljárásrendben próbált eligazodni. Eközben véletlenül sebezhetővé tette a gyermekbántalmazási ügyekkel foglalkozó kriminalisztikai laboratórium egyik szerverét. A behatolásra másnap derült fény: Spivack ekkor bekapcsolta a számítógépét, és egy szöveges fájlt talált rajta, amely arra figyelmeztette, hogy feltörték a hálózatát.

A nyomozás során kiderült, hogy a szerveren szokatlan tevékenység nyomai mutathatók ki: ezek egyértelműen "bizonyos, az Epstein-nyomozáshoz kapcsolódó fájlok átvizsgálására" utaltak. Az érintett dokumentumok pontos köre egyelőre nem ismert. Azt sem tudni biztosan, hogy a hacker le is töltötte-e az adatokat.

Az ügyet ismerő forrás szerint a kibertámadást egy külföldi kiberbűnöző hajtotta végre, és nem egy államilag támogatott szereplő. A hacker feltehetően nem is tudta, hogy egy bűnüldöző szerv szerverébe jutott be.

A gyermekbántalmazást ábrázoló képek láttán undorát fejezte ki, majd azzal fenyegetőzött, hogy feljelenti a gép tulajdonosát az FBI-nál.

A nyomozóiroda munkatársai végül meglepő módon oldották meg a helyzetet. Egy videóhívás során felmutatták szolgálati igazolványukat, ezzel bizonyítva, hogy a támadó eleve az FBI hálózatában járt.

A hírügynökség nem tudta megállapítani a támadó kilétét vagy tartózkodási helyét. Azt sem lehet tudni, hogy mit kezdett a megszerzett anyagokkal, illetve történt-e kísérlet az azonosítására és a felelősségre vonására. Az FBI közleményében "elszigetelt kiberincidensnek" minősítette az esetet. Hozzátették, hogy azonnal korlátozták a támadó hozzáférését, és sikeresen helyreállították a hálózatot.

Spivack a belső vizsgálat során azt állította, hogy csupán bűnbakot csinálnak belőle.

Szerinte az iroda egymásnak ellentmondó szabályzatai és a hibás informatikai iránymutatások okolhatók a történtekért. Jon Lindsay, a Georgiai Műszaki Egyetem kiberbiztonsági kutatója szerint az eset jól rávilágít arra, milyen hatalmas hírszerzési értéket képviselnek az Epstein-akták.

A dokumentumok ugyanis az elhunyt üzletember kiterjedt politikai, üzleti és tudományos kapcsolatait tárják fel, amelyek miatt világszerte számos nyomozás indult.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images