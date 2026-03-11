  • Megjelenítés
Figyelmeztet Zelenszkij: Oroszország beszállhat az iráni háborúba - Ebből akár világháború is lehet
Globál

Figyelmeztet Zelenszkij: Oroszország beszállhat az iráni háborúba - Ebből akár világháború is lehet

Portfolio
Ha a közel-keleti háborúnak nem lesz gyorsan vége, az eszkaláció üteme alapján világszintű konfliktus robbanhat ki, hiszen Oroszország bármikor beszállhat a konfliktusba Irán oldalán – idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az Ukrinform.

Ha a háborúnak nem vet véget valaki azonnal, hosszú háború jöhet, sőt, világháború is lehet belőle”

– mondta az ukrán elnök.

A kijevi politikus figyelmeztet: szerinte a világ eleve nagyon közel volt egy nagyobb háborúhoz, de ha nem lesz gyorsan vége az iráni konfliktusnak, az eszkaláció veszélye egyre nagyobb lesz.

Nem látom, hogy ennek rövid időn belül vége lenne. Csak több globális kihívást látok”

– mondta, majd hozzátette:

ha a háborúnak nem lesz őszig vége, lehet, hogy Oroszország csapatokat fog küldeni Irán kisegítésére.

A világ erre nem készült fel technikai szempontból. Európa nem készült fel – csak néhány ország lépett időben. Németország nagyon gyors volt, de ez nem elég. Nincs már időnk felkészülni idén ilyen kihívásokra”

– mondta Zelenszkij.

A Fehér Ház közben azt kommunikálja: az iráni háborúnak hamarosan vége lesz, az amerikai haderő lényegében elpusztította Irán haditengerészetét, kommunikációs rendszereit és légierejét. Teherán viszont közölte: még a tűzszünet lehetőségét is kizárják.

Címlapkép forrása: Johannes Simon/Getty Images

