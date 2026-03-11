Három hónapon belül megérkeznek a honvédség új csúcsfegyverei

Az új repülők beszerzéséről még 2024 februárjában egyezett meg Orbán Viktor miniszterelnök svéd hivatali partnerével, Ulf Kristerssonnal. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter most megerősítette, hogy

a Magyarország által megrendelt JAS 39C típusú gépek szállítása június végéig lezárul.

A kapacitásbővítés a honvédség szerint azért is indokolt, mert a magyar légierő nemcsak Magyarország, hanem a tágabb régió biztonságában is szerepet vállal. A magyar Gripenek több mint tíz éve őrzik Szlovénia légterét. Idéntől pedig már Szlovákia és Horvátország légterének oltalmazása is a feladataik közé tartozik. Ezenfelül a gépek rendszeresen részt vesznek a NATO balti (észt, lett és litván) légtérrendészeti misszióiban is.

