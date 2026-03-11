Keleti csodafegyver lehet az iszlamista rezsim kezében, de semmi jele a CM-302-es rakéták bevetésének

A Reuters február 24-én hat forrásra hivatkozva azt írta, hogy a CM-302-es rakéták eladásáról szóló megállapodás „közel áll a lezáráshoz”. A kínai külügyminisztérium másnap határozottan cáfolta a hírt, mondván, az „nem felel meg a valóságnak”. A jelentés időzítése ugyanakkor rendkívül kényes pillanatban érkezett, mivel Irán éppen akkor nézett szembe az amerikai és izraeli katonai fellépés közvetlen fenyegetésével.

A CM-302-es alapját képező YJ-12-es rakétát a kínai médiában gyakran csak „repülőgép-hordozó gyilkosként” emlegetik.

A fegyver Mach 4-es végsebességgel, 200 kilogrammos páncéltörő repeszromboló robbanófejjel, valamint kiemelkedő manőverezőképességgel rendelkezik. Ez a modern hadihajók többrétegű légvédelmi rendszerei számára is komoly kihívást jelent. Azt állítják, hogy sebességében felülmúlja az összes hadrendben álló amerikai hajó elleni rakétát, továbbá az orosz H-31AD-t és az indiai BrahMos-A-t is.

A rakéta hatékonyságát több tényező is jelentősen növeli. A repülés során képes a tengerfelszín közvetlen közelében, rendkívül alacsony magasságon haladni, a cél megközelítésekor pedig kiszámíthatatlan kitérő manővereket hajt végre. Az exportváltozat hatótávolságát a nemzetközi fegyverkereskedelmi előírásoknak megfelelően 290 kilométerre korlátozták, szemben az eredeti fegyver 400-500 kilométeres hatósugarával. Ez azonban Irán szempontjából nem feltétlenül jelent hátrányt. Ha a rakétákat partvédelmi célokra telepítik, a CM-302-es a Perzsa-öböl, a Hormuzi-szoros és az Ománi-öböl jelentős részét képes lenne lefedni. Teherán számára elsősorban a szárazföldi, járműről indítható változat jöhet szóba, mivel az ország jelenleg nem rendelkezik a légi vagy haditengerészeti indításhoz szükséges hordozóplatformokkal.

Az eddigi információk alapján Irán nem használt ilyen típusú rakétát a háború során.

Mivel Teherán stratégiája láthatóan az, hogy a lehető leginkább kiszélesítse a konfliktust, ezért feltételezhetően valóban nem kaptak Kínától CM-302-eseket.

Címlapkép forrása: Dickson Lee/South China Morning Post via Getty Images