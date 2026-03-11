  • Megjelenítés
Keleti csodafegyver lehet az iszlamista rezsim kezében, de semmi jele a CM-302-es rakéták bevetésének
Globál

Keleti csodafegyver lehet az iszlamista rezsim kezében, de semmi jele a CM-302-es rakéták bevetésének

Portfolio
Az Irán elleni amerikai–izraeli légicsapások előtt néhány nappal röppent fel a hír, hogy Kína szuperszonikus, hajók elleni rakétákat készül eladni Teheránnak. Az ügy hátterében az YJ-12-es exportváltozata, a CM-302-es áll - írta a South China Morning Post.

A Reuters február 24-én hat forrásra hivatkozva azt írta, hogy a CM-302-es rakéták eladásáról szóló megállapodás „közel áll a lezáráshoz”. A kínai külügyminisztérium másnap határozottan cáfolta a hírt, mondván, az „nem felel meg a valóságnak”. A jelentés időzítése ugyanakkor rendkívül kényes pillanatban érkezett, mivel Irán éppen akkor nézett szembe az amerikai és izraeli katonai fellépés közvetlen fenyegetésével.

A CM-302-es alapját képező YJ-12-es rakétát a kínai médiában gyakran csak „repülőgép-hordozó gyilkosként” emlegetik.

A fegyver Mach 4-es végsebességgel, 200 kilogrammos páncéltörő repeszromboló robbanófejjel, valamint kiemelkedő manőverezőképességgel rendelkezik. Ez a modern hadihajók többrétegű légvédelmi rendszerei számára is komoly kihívást jelent. Azt állítják, hogy sebességében felülmúlja az összes hadrendben álló amerikai hajó elleni rakétát, továbbá az orosz H-31AD-t és az indiai BrahMos-A-t is.

A rakéta hatékonyságát több tényező is jelentősen növeli. A repülés során képes a tengerfelszín közvetlen közelében, rendkívül alacsony magasságon haladni, a cél megközelítésekor pedig kiszámíthatatlan kitérő manővereket hajt végre. Az exportváltozat hatótávolságát a nemzetközi fegyverkereskedelmi előírásoknak megfelelően 290 kilométerre korlátozták, szemben az eredeti fegyver 400-500 kilométeres hatósugarával. Ez azonban Irán szempontjából nem feltétlenül jelent hátrányt. Ha a rakétákat partvédelmi célokra telepítik, a CM-302-es a Perzsa-öböl, a Hormuzi-szoros és az Ománi-öböl jelentős részét képes lenne lefedni. Teherán számára elsősorban a szárazföldi, járműről indítható változat jöhet szóba, mivel az ország jelenleg nem rendelkezik a légi vagy haditengerészeti indításhoz szükséges hordozóplatformokkal.

Még több Globál

Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Komoly fenyegetés érkezett Irántól: ha ez bekövetkezik, a régió összes kikötője égni fog

Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az eddigi információk alapján Irán nem használt ilyen típusú rakétát a háború során.

Mivel Teherán stratégiája láthatóan az, hogy a lehető leginkább kiszélesítse a konfliktust, ezért feltételezhetően valóban nem kaptak Kínától CM-302-eseket.

Kapcsolódó cikkünk

Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Dickson Lee/South China Morning Post via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
Itt a fordulat a Barátság kőolajvezetéknél: Robert Fico és Ursula von der Leyen fontos megállapodásig jutott el
Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility