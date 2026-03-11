Kiderült az igazság az orosz gázról: olyasmi történt a fű alatt, amire évek óta nem volt példa

Az Urgewald nevű civil szervezet Kpler-adatokra támaszkodó elemzése szerint az Európai Unió 2026 februárjában 1,54 millió tonna LNG-t (kb 2,1 milliárd köbméter gáz) importált az orosz Jamal LNG-terminálból, összesen 21 szállítmány formájában.
Utoljára 2018 áprilisában fordult elő, hogy a projekt minden egyes rakománya európai kikötőkbe érkezett.
A január is kiugró volt, hiszen az uniós vevők a termelés 93 százalékát vették át.
Figyelemre méltó, hogy februárban egyetlen szállítmány sem ment Kínába vagy más ázsiai piacra. Ezzel szemben egy évvel korábban, 2025 februárjában még négy rakományt irányítottak Ázsiába.
Amikor Moszkva a gázexport átirányításáról beszél, az adatok egészen más képet mutatnak. Az orosz sarkvidéki LNG számára az európai piac a legnyereségesebb a rövid szállítási útvonalak miatt
- mondta Sebastian Rötters, az Urgewald szankciós kampányfelelőse.
Az európai hajózási cégek szintén kulcsszerepet játszanak ebben a kereskedelemben. A brit Seapeak és a görög Dynagas a 21 szállítmányból 17-et fuvarozott. Emellett az európai biztosítótársaságok továbbra is nyújtják a hajók működéséhez szükséges fedezetet. Az Urgewald szerint az európai infrastruktúra és a tengeri szolgáltatások változatlanul központi szerepet töltenek be Oroszország LNG-exportbevételeinek fenntartásában.
A folyamatos vásárlások annak ellenére zajlanak, hogy az EU 2027. január 1-jétől az orosz LNG teljes importtilalmát tervezi bevezetni. Elemzők szerint a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatti ellátási nehézségek újabb vitát indíthatnak Brüsszelben. Felmerülhet a tilalom felülvizsgálata, amennyiben tartósan magas árak és szűkös kínálat jellemzi a piacot - ezt az ötletet Ursula von der Leyen élesen visszautasította szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén.
