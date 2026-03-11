  • Megjelenítés
Kiszivárgott: megsérült egy támadásban Irán új legfőbb vezetője, egyelőre nem tudni, mi van vele
Kiszivárgott: megsérült egy támadásban Irán új legfőbb vezetője, egyelőre nem tudni, mi van vele

Iráni és izraeli tisztségviselők egybehangzó értesülései szerint Modzstaba Hámenei, Irán új legfelsőbb vezetője megsérült az Izrael és az Egyesült Államok által február 28-án indított támadássorozat első napján – írja a The New York Times.

Az 56 éves politikus kinevezése óta nem jelent meg nyilvánosan. Írásos nyilatkozatot nem adott ki, és videófelvétel sem készült róla.

Három iráni tisztségviselő névtelenséget kérve nyilatkozott az ügyben. Felsőbb kormányzati körökből úgy értesültek, hogy az ifjabb Hámenei lábsérüléseket szenvedett, de eszméleténél van. Jelenleg egy szigorúan őrzött helyen tartózkodik, ahol korlátozottak a kommunikációs lehetőségei.

Két izraeli katonai illetékes megerősítette ezt az információt. Az izraeli hírszerzés ugyanis már Hámenei vasárnapi kinevezése előtt arra a következtetésre jutott, hogy az új vezető február 28-án lábsérülést szenvedett.

Nyilvános megjelenésének elmaradásában a sérülés mellett biztonsági okok is szerepet játszanak. Bármilyen kommunikáció ugyanis elárulhatná a pontos tartózkodási helyét.

Apját, Ali Hámenei ajatollahot a teheráni vezetői komplexumot ért izraeli légicsapásban ölték meg, szintén február 28-án. A támadásban életét vesztette az új legfelsőbb vezető édesanyja, felesége és egyik fia is. Mellettük több iráni katonai és védelmi vezető is áldozatul esett a csapásnak.

Hámenei sérülésére utaló jelek az iráni állami médiában is felbukkantak. Az állami televízió és az IRNA hírügynökség "háborúban megsebesült veterán" legfelsőbb vezetőként hivatkozott rá. Emellett a befolyásos Komité Emdád kormányzati és vallási jótékonysági szervezet is gratulált neki. Közleményükben a "dzsánbáz dzsang", azaz a háborúban megsebesült veterán perzsa kifejezést használták.

Pénteken kiderült, hogy Hámenei az utódlás legfőbb esélyese. Ezt követően izraeli vadászgépek bunkerromboló bombákkal megsemmisítették a legfelsőbb vezető irodájának és lakókomplexumának megmaradt épületeit. A műholdfelvételek tanúsága szerint a létesítmény romhalmazzá vált. Iráni illetékesek szerint a csapás célpontja maga Hámenei volt, ő azonban éppen nem tartózkodott ott.

Jiszráél Kác izraeli védelmi miniszter korábban egy közösségi médiás bejegyzésben kijelentette, hogy Ali Hámenei bármely utódja célponttá válik. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy nem örül Hámenei hatalomra kerülésének. Arról azonban nem nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok tervezi-e az új vezető likvidálását.

Hámenei éveken át az Iszlám Forradalmi Gárda közelében, a háttérből mozgatta a szálakat. Ő koordinálta apja irodájának biztonsági és katonai ügyeit is, azonban személyiségéről és kormányzási terveiről keveset tudni. Bár a nyilvánosság előtt továbbra is láthatatlan, arcképe már hatalmas transzparenseken jelent meg Teherán-szerte. Ezek egyike egy monumentális falfestmény, amelyen néhai apja átnyújtja neki Irán zászlaját. Eközben a kormánypárti hívek az ország különböző városaiban hűségesküt tesznek az új vezetőnek.

Megvan, ki vezeti tovább a rezsimet: Teherán az egész világnak egyértelműen üzent a kinevezéssel

