Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörés óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Amerikai B1-es bombázók szálltak fel egy angliai légibázisról
Az amerikai B1-es bombázók kedden felszálltak a gloucestershire-i RAF Fairford légibázisról.
Ez azt követően történt, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy Iránra a csapások „legintenzívebb napja” várhat, a „legtöbb vadászgép, a legtöbb bombázó és a legtöbb csapás” bevetésével.
(Sky News)
Súlyos incidens a Hormuzi-szorosban: eltaláltak egy teherhajót, azonnali evakuálásra került sor
Egy teherhajót ismeretlen lövedék talált el a Hormuzi-szorosban, aminek következtében tűz ütött ki a fedélzeten, és a legénység evakuálásra és segítségkérésre kényszerült - közölte szerdán az Egyesült Királyság tengeri kereskedelmi műveleti egysége a Reuters beszámolója szerint.
Srí Lanka átadja a kilőtt iráni hadihajó halálos áldozatainak holttesteit Teheránnak
Egy Srí Lanka-i bíróság elrendelte, hogy a szigetország partjainál egy iráni hadihajó elleni múlt heti támadásban megölt 84 tengerész holttestét adják át Irán nagykövetségének.
Az IRIS Dena nevű hadihajót egy amerikai tengeralattjáró torpedója találta el az Indiai-óceánon, miközben egy India által szervezett haditengerészeti gyakorlatról tért vissza, az Irán elleni amerikai-izraeli háború közepette.
(Reuters)
Iráni rendőrfőnök: a tüntetőket ellenségként fogjuk kezelni
Ahmad-Reza Radan iráni rendőrfőnök arra figyelmeztette az irániakat, hogy mindenkit, aki az utcára vonul tiltakozni, nem tüntetőként, hanem ellenségként fognak kezelni.
A biztonsági erők ujjukat a ravaszon tartják
– mondta Radan az állami televízióban kedd este.
Januárban tömeges kormányellenes tüntetések törtek ki Irán-szerte, amelyeket az iráni biztonsági erők brutálisan elfojtottak.
(CNN)
Figyelmeztet a veterán tábornok: beláthatatlan következményekkel járna a Hormuzi-szoros elaknásítása, a világ legtávolabbi pontján is megéreznék
Mark MacCarley nyugalmazott amerikai vezérőrnagy a CNN-nek nyilatkozva azt mondta, a Hormuzi-szoros aláaknázása a szoros teljes elzáródásával járhatna, amit az egész világgazdaság megérezne.
Katart támadja Irán
A CNN stábja a katari Dohában szerda reggel a város fölött olyan hangos robajokat hallott, hogy az épületek is megremegtek, miután Irán többször is rakétákat és drónokat lőtt ki az Öböl menti államokra.
A katari védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy semlegesítették a Katart célzó rakétatámadást.
Korábban Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek jelentette, hogy Iránból érkező drónokat és rakétákat fogtak el.
(CNN)
Nagy a baj, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá a stratégiai kőolajtartalékhoz
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolta. A lépés célja az iráni konfliktus nyomán meredeken emelkedő nyersolajárak megfékezése. A kezdeményezésről a G7-országok energiaügyi miniszterei is egyeztetnek, de a végleges döntés még várat magára.
16 iráni aknatelepítő hajó megsemmisítéséről számolt be az amerikai haderő
Az amerikai haderő kedden megsemmisített 16 iráni aknatelepítő hajót a Hormuzi-szoros közelében – közölte az amerikai központi parancsnokság, miután Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy minden Irán által a szorosban elhelyezett aknát azonnal el kell távolítani.
Trump korábban azt mondta, hogy az Egyesült Államok „teljesen megsemmisített” 10 inaktív aknatelepítő hajót.
(Reuters)
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörés óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán
Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
