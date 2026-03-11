Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörés óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Ahmad-Reza Radan iráni rendőrfőnök arra figyelmeztette az irániakat, hogy mindenkit, aki az utcára vonul tiltakozni, nem tüntetőként, hanem ellenségként fognak kezelni.

A biztonsági erők ujjukat a ravaszon tartják

– mondta Radan az állami televízióban kedd este.

Januárban tömeges kormányellenes tüntetések törtek ki Irán-szerte, amelyeket az iráni biztonsági erők brutálisan elfojtottak.

