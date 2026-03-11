Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Miután szerda reggel ismeretlen eredetű lövedék megrongált egy konténerszállító hajót a Hormuzi-szoros közelében az Egyesült Arab Emírségek partjainál, a brit tengerészeti ügynökség (UKMTO) újabb hajó megtámadásáról számolt be.

Az ömlesztettáru-szállítót 50 tengeri mérföldre északnyugatra Dubajtól egy ismeretlen lövedék találta el.

A legénység a jelentések szerint biztonságban van és jól van, a hatóságok vizsgálódnak.

(Al Jazeera)