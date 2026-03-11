  • Megjelenítés
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán
Globál

Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Portfolio
Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.
Megosztás

Újabb hajót ért támadás, ezúttal Dubaj közelében

Miután szerda reggel ismeretlen eredetű lövedék megrongált egy konténerszállító hajót a Hormuzi-szoros közelében az Egyesült Arab Emírségek partjainál, a brit tengerészeti ügynökség (UKMTO) újabb hajó megtámadásáról számolt be.

Az ömlesztettáru-szállítót 50 tengeri mérföldre északnyugatra Dubajtól egy ismeretlen lövedék találta el.

A legénység a jelentések szerint biztonságban van és jól van, a hatóságok vizsgálódnak.

(Al Jazeera)

Megosztás

Az izraeli hadsereg evakuációra szólítja fel Dél-Bejrút lakosságát

Az izraeli hadsereg (IDF) evakuálásra szólította fel a libanoni főváros, Bejrút déli részének lakosságát, mivel hamarosan katonai műveleteket indítanak a területen. A támadások célpontja az Irán-barát Hezbollah síita terrorszervezet lesz.

(CNN)

Megosztás

Drón csapódott be a dubaji reptér közelében, sérültek is vannak

„A hatóságok megerősítették, hogy nemrég két drón zuhant le a dubaji nemzetközi repülőtér (DXB) közelében, amelynek következtében két ghánai és egy bangladesi állampolgár könnyebben, egy indiai pedig közepesen sérült meg” – írja a Dubai Media Office.

A közlemény szerint a légi forgalom zavartalan.

(X)

Megosztás

Kiszivárgott: megsérült egy támadásban Irán új legfőbb vezetője, egyelőre nem tudni, mi van vele

Iráni és izraeli tisztségviselők egybehangzó értesülései szerint Modzstaba Hámenei, Irán új legfelsőbb vezetője megsérült az Izrael és az Egyesült Államok által február 28-án indított támadássorozat első napján – írja a The New York Times.

Tovább a cikkhez
Kiszivárgott: megsérült egy támadásban Irán új legfőbb vezetője, egyelőre nem tudni, mi van vele
Megosztás

Műholdképek erősítik meg, hogy több iráni F-14-es is megsemmisült izraeli légicsapásokban

Új műholdfelvételek mutatják a megsemmisült iráni F-14-es vadászgépeket egy Iszfahán melletti légibázison a korábbi izraeli légicsapásokat követően.

A Vantor védelmi hírszerző cég által készített felvételeken több F-14-es repülőgép is megsérült, és az épületekben is károk keletkeztek.

Az izraeli hadsereg (IDF) vasárnap közölte, hogy az Iszfahánra mért csapások során több F-14-es repülőgépet, valamint a térségben lévő felderítő és légvédelmi rendszereket semmisített meg.

Az amerikai gyártmányú F-14 Tomcateket az 1979-es iszlám forradalom előtt szállították Iránnak, és feltehetően ezek az utolsó még üzemben lévő példányok.

(Times of Israel)

Megosztás

Izraeli csapás érte Bejrút központját, négy ember meghalt

Négy ember meghalt egy Bejrút központjában lévő lakást célzó izraeli csapásban az éjszaka folyamán libanoni médiajelentések szerint.

Az izraeli hadsereg (IDF) részéről egyelőre nem érkezett kommentár, és a libanoni hatóságok sem erősítették meg a halálos áldozatok számát.

Szokatlan módon a csapás Bejrút központjában történt, és nem a Hezbollah Dahiyeh nevű erődítményében, a város déli külvárosában, amelynek kiürítését az IDF elrendelte.

(Times of Israel)

Megosztás

Amerikai B1-es bombázók szálltak fel egy angliai légibázisról

Az amerikai B1-es bombázók kedden felszálltak a gloucestershire-i RAF Fairford légibázisról.

Ez azt követően történt, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy Iránra a csapások „legintenzívebb napja” várhat, a „legtöbb vadászgép, a legtöbb bombázó és a legtöbb csapás” bevetésével.

(Sky News)

Megosztás

Súlyos incidens a Hormuzi-szorosban: eltaláltak egy teherhajót, azonnali evakuálásra került sor

Egy teherhajót ismeretlen lövedék talált el a Hormuzi-szorosban, aminek következtében tűz ütött ki a fedélzeten, és a legénység evakuálásra és segítségkérésre kényszerült - közölte szerdán az Egyesült Királyság tengeri kereskedelmi műveleti egysége a Reuters beszámolója szerint.

Tovább a cikkhez
Súlyos incidens a Hormuzi-szorosban: eltaláltak egy teherhajót, azonnali evakuálásra került sor
Megosztás

Srí Lanka átadja a kilőtt iráni hadihajó halálos áldozatainak holttesteit Teheránnak

Egy Srí Lanka-i bíróság elrendelte, hogy a szigetország partjainál egy iráni hadihajó elleni múlt heti támadásban megölt 84 tengerész holttestét adják át Irán nagykövetségének.

Az IRIS Dena nevű hadihajót egy amerikai tengeralattjáró torpedója találta el az Indiai-óceánon, miközben egy India által szervezett haditengerészeti gyakorlatról tért vissza, az Irán elleni amerikai-izraeli háború közepette.

(Reuters)

Megosztás

Iráni rendőrfőnök: a tüntetőket ellenségként fogjuk kezelni

Ahmad-Reza Radan iráni rendőrfőnök arra figyelmeztette az irániakat, hogy mindenkit, aki az utcára vonul tiltakozni, nem tüntetőként, hanem ellenségként fognak kezelni.

A biztonsági erők ujjukat a ravaszon tartják

– mondta Radan az állami televízióban kedd este.

Januárban tömeges kormányellenes tüntetések törtek ki Irán-szerte, amelyeket az iráni biztonsági erők brutálisan elfojtottak.

(CNN)

Megosztás

Figyelmeztet a veterán tábornok: beláthatatlan következményekkel járna a Hormuzi-szoros elaknásítása, a világ legtávolabbi pontján is megéreznék

Mark MacCarley nyugalmazott amerikai vezérőrnagy a CNN-nek nyilatkozva azt mondta, a Hormuzi-szoros aláaknázása a szoros teljes elzáródásával járhatna, amit az egész világgazdaság megérezne.

Tovább a cikkhez
Figyelmeztet a veterán tábornok: beláthatatlan következményekkel járna a Hormuzi-szoros elaknásítása, a világ legtávolabbi pontján is megéreznék
Megosztás

Katart támadja Irán

A CNN stábja a katari Dohában szerda reggel a város fölött olyan hangos robajokat hallott, hogy az épületek is megremegtek, miután Irán többször is rakétákat és drónokat lőtt ki az Öböl menti államokra.

A katari védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy semlegesítették a Katart célzó rakétatámadást.

Korábban Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek jelentette, hogy Iránból érkező drónokat és rakétákat fogtak el.

(CNN)

Megosztás

Nagy a baj, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá a stratégiai kőolajtartalékhoz

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolta. A lépés célja az iráni konfliktus nyomán meredeken emelkedő nyersolajárak megfékezése. A kezdeményezésről a G7-országok energiaügyi miniszterei is egyeztetnek, de a végleges döntés még várat magára.

Tovább a cikkhez
Nagy a baj, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá a stratégiai kőolajtartalékhoz
Megosztás

16 iráni aknatelepítő hajó megsemmisítéséről számolt be az amerikai haderő

Az amerikai haderő kedden megsemmisített 16 iráni aknatelepítő hajót a Hormuzi-szoros közelében – közölte az amerikai központi parancsnokság, miután Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy minden Irán által a szorosban elhelyezett aknát azonnal el kell távolítani.

Trump korábban azt mondta, hogy az Egyesült Államok „teljesen megsemmisített” 10 inaktív aknatelepítő hajót.

(Reuters)

Megosztás

Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörés óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Kapcsolódó cikkünk

Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Megijedt a forint a Hormuzi-szoros aláaknázásától
Elkezdték elaknásítani a Hormuzi-szorost: azonnal kilőtt az olaj, a forint is megérezte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility