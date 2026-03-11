Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Újabb hajót ért támadás, ezúttal Dubaj közelében
Miután szerda reggel ismeretlen eredetű lövedék megrongált egy konténerszállító hajót a Hormuzi-szoros közelében az Egyesült Arab Emírségek partjainál, a brit tengerészeti ügynökség (UKMTO) újabb hajó megtámadásáról számolt be.
Az ömlesztettáru-szállítót 50 tengeri mérföldre északnyugatra Dubajtól egy ismeretlen lövedék találta el.
A legénység a jelentések szerint biztonságban van és jól van, a hatóságok vizsgálódnak.
Az izraeli hadsereg evakuációra szólítja fel Dél-Bejrút lakosságát
Az izraeli hadsereg (IDF) evakuálásra szólította fel a libanoni főváros, Bejrút déli részének lakosságát, mivel hamarosan katonai műveleteket indítanak a területen. A támadások célpontja az Irán-barát Hezbollah síita terrorszervezet lesz.
(CNN)
Drón csapódott be a dubaji reptér közelében, sérültek is vannak
„A hatóságok megerősítették, hogy nemrég két drón zuhant le a dubaji nemzetközi repülőtér (DXB) közelében, amelynek következtében két ghánai és egy bangladesi állampolgár könnyebben, egy indiai pedig közepesen sérült meg” – írja a Dubai Media Office.
A közlemény szerint a légi forgalom zavartalan.
(X)
Kiszivárgott: megsérült egy támadásban Irán új legfőbb vezetője, egyelőre nem tudni, mi van vele
Iráni és izraeli tisztségviselők egybehangzó értesülései szerint Modzstaba Hámenei, Irán új legfelsőbb vezetője megsérült az Izrael és az Egyesült Államok által február 28-án indított támadássorozat első napján – írja a The New York Times.
Műholdképek erősítik meg, hogy több iráni F-14-es is megsemmisült izraeli légicsapásokban
Új műholdfelvételek mutatják a megsemmisült iráni F-14-es vadászgépeket egy Iszfahán melletti légibázison a korábbi izraeli légicsapásokat követően.
A Vantor védelmi hírszerző cég által készített felvételeken több F-14-es repülőgép is megsérült, és az épületekben is károk keletkeztek.
Az izraeli hadsereg (IDF) vasárnap közölte, hogy az Iszfahánra mért csapások során több F-14-es repülőgépet, valamint a térségben lévő felderítő és légvédelmi rendszereket semmisített meg.
Az amerikai gyártmányú F-14 Tomcateket az 1979-es iszlám forradalom előtt szállították Iránnak, és feltehetően ezek az utolsó még üzemben lévő példányok.
Satellite imagery from Vantor has now confirmed earlier reports of an “aircraft massacre” at Khatami Air Base (8th Tactical Air Base), located northeast of Isfahan, Iran, following strikes against the base this past week by the Israeli Air Force. According to imagery, both before… pic.twitter.com/cOVjnj1PVQ https://t.co/cOVjnj1PVQ— OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026
Izraeli csapás érte Bejrút központját, négy ember meghalt
Négy ember meghalt egy Bejrút központjában lévő lakást célzó izraeli csapásban az éjszaka folyamán libanoni médiajelentések szerint.
Az izraeli hadsereg (IDF) részéről egyelőre nem érkezett kommentár, és a libanoni hatóságok sem erősítették meg a halálos áldozatok számát.
Szokatlan módon a csapás Bejrút központjában történt, és nem a Hezbollah Dahiyeh nevű erődítményében, a város déli külvárosában, amelynek kiürítését az IDF elrendelte.
Amerikai B1-es bombázók szálltak fel egy angliai légibázisról
Az amerikai B1-es bombázók kedden felszálltak a gloucestershire-i RAF Fairford légibázisról.
Ez azt követően történt, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy Iránra a csapások „legintenzívebb napja” várhat, a „legtöbb vadászgép, a legtöbb bombázó és a legtöbb csapás” bevetésével.
(Sky News)
Súlyos incidens a Hormuzi-szorosban: eltaláltak egy teherhajót, azonnali evakuálásra került sor
Egy teherhajót ismeretlen lövedék talált el a Hormuzi-szorosban, aminek következtében tűz ütött ki a fedélzeten, és a legénység evakuálásra és segítségkérésre kényszerült - közölte szerdán az Egyesült Királyság tengeri kereskedelmi műveleti egysége a Reuters beszámolója szerint.
Srí Lanka átadja a kilőtt iráni hadihajó halálos áldozatainak holttesteit Teheránnak
Egy Srí Lanka-i bíróság elrendelte, hogy a szigetország partjainál egy iráni hadihajó elleni múlt heti támadásban megölt 84 tengerész holttestét adják át Irán nagykövetségének.
Az IRIS Dena nevű hadihajót egy amerikai tengeralattjáró torpedója találta el az Indiai-óceánon, miközben egy India által szervezett haditengerészeti gyakorlatról tért vissza, az Irán elleni amerikai-izraeli háború közepette.
(Reuters)
Iráni rendőrfőnök: a tüntetőket ellenségként fogjuk kezelni
Ahmad-Reza Radan iráni rendőrfőnök arra figyelmeztette az irániakat, hogy mindenkit, aki az utcára vonul tiltakozni, nem tüntetőként, hanem ellenségként fognak kezelni.
A biztonsági erők ujjukat a ravaszon tartják
– mondta Radan az állami televízióban kedd este.
Januárban tömeges kormányellenes tüntetések törtek ki Irán-szerte, amelyeket az iráni biztonsági erők brutálisan elfojtottak.
(CNN)
Figyelmeztet a veterán tábornok: beláthatatlan következményekkel járna a Hormuzi-szoros elaknásítása, a világ legtávolabbi pontján is megéreznék
Mark MacCarley nyugalmazott amerikai vezérőrnagy a CNN-nek nyilatkozva azt mondta, a Hormuzi-szoros aláaknázása a szoros teljes elzáródásával járhatna, amit az egész világgazdaság megérezne.
Katart támadja Irán
A CNN stábja a katari Dohában szerda reggel a város fölött olyan hangos robajokat hallott, hogy az épületek is megremegtek, miután Irán többször is rakétákat és drónokat lőtt ki az Öböl menti államokra.
A katari védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy semlegesítették a Katart célzó rakétatámadást.
Korábban Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek jelentette, hogy Iránból érkező drónokat és rakétákat fogtak el.
(CNN)
Nagy a baj, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá a stratégiai kőolajtartalékhoz
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolta. A lépés célja az iráni konfliktus nyomán meredeken emelkedő nyersolajárak megfékezése. A kezdeményezésről a G7-országok energiaügyi miniszterei is egyeztetnek, de a végleges döntés még várat magára.
16 iráni aknatelepítő hajó megsemmisítéséről számolt be az amerikai haderő
Az amerikai haderő kedden megsemmisített 16 iráni aknatelepítő hajót a Hormuzi-szoros közelében – közölte az amerikai központi parancsnokság, miután Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy minden Irán által a szorosban elhelyezett aknát azonnal el kell távolítani.
Trump korábban azt mondta, hogy az Egyesült Államok „teljesen megsemmisített” 10 inaktív aknatelepítő hajót.
(Reuters)
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörés óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán
Irán szerda kora reggel bejelentette, hogy a háború kezdete óta „legintenzívebb és legkeményebb műveletét” indította el. Az amerikai hírszerzés kedden arról számolt be, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszcsapással fenyegetett emiatt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
Több száz náci kötődésű bankszámlát találtak a legnagyobb svájci banknál, menekülne a bíróság elől a UBS
Egy 1999-es egyezségre mutogatnak, de a zsidó szervezetek nem tágítanak.
Kiszivárgott: megsérült egy támadásban Irán új legfőbb vezetője, egyelőre nem tudni, mi van vele
Modzstaba Hámenei még a háború első napján sebesült meg a lábán.
Különleges adatközpont indult el Európában, amilyenre eddig még nem volt példa
Dublin mellett kezdte meg működését.
A legnagyobb amerikai bankot is elérte a magánhitel-lavina
A szoftvercégeknél egyre nagyobb a gond.
Súlyos incidens a Hormuzi-szorosban: eltaláltak egy teherhajót, azonnali evakuálásra került sor
"Ismeretlen lövedék" okozott tüzet egy teherhajón.
Továbbra sem fogjuk tudni, mennyit keres a kollégánk – De akkor miről is szól a bértranszparencia-irányelv?
Június 7-től kell alkalmazni a cégeknek az uniós irányelvet.
Figyelmeztet a veterán tábornok: beláthatatlan következményekkel járna a Hormuzi-szoros elaknásítása, a világ legtávolabbi pontján is megéreznék
Akár teljesen elzáródhat a tengeri útvonal.
Nagy a baj, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá a stratégiai kőolajtartalékhoz
Az olajár-emelkedésnek akarnak gátat szabni.
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.