Olyan áttörést ért el Ukrajna a háború legfontosabb fegyverénél, amire a világ másik felén is felfigyeltek

A drónok ma már az orosz veszteségek több mint 90 százalékáért felelősek. Ezt Robert Brovdi (hívónevén „Magyar”) őrnagy, az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka közölte. Az orosz invázió utáni első évben szinte az összes ukrán drón Kínából érkezett. Peking azonban 2023-ban és 2024-ben exportkorlátozásokat vezetett be. Szakértők szerint Oroszország eközben továbbra is akadálytalan hozzáférést élvezett a piachoz, így
Kijev kénytelen volt kiépíteni a saját gyártókapacitásait.
Az eredmény látványos. Bár 2024-ben az ukrán drónokat már belföldön szerelték össze, az alkatrészek szinte kizárólag Kínából származtak. Egy évvel később a kínai komponensek aránya mintegy 38 százalékra csökkent. Ezeket az adatokat az Ukrán Védelmi Ipari Tanács és a kijevi Kígyó-sziget Intézet tette közzé.
Az Ukrainian Defense Drones (márkaneve: F-Drones) nevű vállalat az egyik éllovas ebben a folyamatban. A cég 2023-ban kezdett drónokat gyártani, kezdetben teljes egészében kínai alkatrészekből. Mára azonban számos komponenst házon belül állítanak elő. Ezek közé tartoznak a szénszálas vázak, az antennák, a repülésvezérlők, a motorvezérlők, a rádiómodemek és a videóátviteli rendszerek. Antennából például napi 15 ezret is képesek legyártani. A kamerákat egyelőre egy másik ukrán cégtől szerzik be, amely európai alkatrészekkel dolgozik. Az F-Drones azonban már megszerezte a kameragyártás technológiáját is, amelyet Európában kíván beindítani.
A Pentagon „drónfölény programja” keretében az Egyesült Államok több ezer olcsó támadódrón beszerzését tervezi. A tendereztetésre
két olyan ukrán vállalatot is kiválasztottak, amelyek kínai alkatrészektől mentes drónokat gyártanak.
Az F-Drones a múlt héten a végső körbe jutott tizenegy cég egyike lett.
A teljes önellátásnak ugyanakkor vannak korlátai. Kína továbbra is uralja a globális akkumulátor-ellátási láncokat, beleértve a lítium és a ritkaföldfémek piacát. Ukrajnában ugyan vannak lítiumlelőhelyek, de ezek egyelőre kiaknázatlanok. Ezek fejlesztése az Egyesült Államokkal kötött ásványkincs-megállapodás egyik kiemelt célkitűzése. A szénszálat szintén többnyire Kínából importálják, mivel onnan olcsóbb a beszerzés. Ukrajna ráadásul költségvetési okokból továbbra is vásárol olcsó kínai alkatrészeket. A drónbevetések ugyanis rendkívül magas veszteségrátával járnak, így a hadseregnek óriási mennyiségű eszközre van szüksége.
Pavlo Palisa ezredes, Volodimir Zelenszkij elnök katonai tanácsadója szerint a belföldi fegyvergyártás bővítése a béketárgyalásokon is erősíti Kijev pozícióját.
Ha importálunk, az függőséget jelent, és minden függőség gyengébb alkupozícióhoz vezet
- mondta a tanácsadó. Hozzátette, hogy ha Ukrajna kiépíti az alternatív beszerzési forrásait, Kína is kevésbé lesz hajlamos újabb exportkorlátozásokat bevezetni.
