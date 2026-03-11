Súlyos incidens a Hormuzi-szorosban: eltaláltak egy teherhajót, azonnali evakuálásra került sor

Bár arról nincs hír, pontosan ki és hogyna támadthatta meg a teherhajót, a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalmat szinte teljesen megbénította az elmúlt napokban, hogy az iráni erők a teherhajók megtámadásával fenyegetnek.
Nem lenne meglepő, ha kiderülne, hogy Irán támadta meg a hajót. Irán lépését az váltotta ki, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta a közel-keleti országot.
Ugyanakkor a teherhajóknak nemcsak rakétatámadásoktól kell tartania:
az amerikai hírszerzés jeleit látja annak, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost
– írta meg a CBS még tegnap este.
A CNN később újabb részleteket közölt: a lap információi szerint az iráni haditengerészet kisebb hajókkal "nagyjából egy tucat" aknát helyezett ki a Hormuzi-szorosra.
A piacok a szorso aláaknázásáról szóló hírekre azonnal reagáltak: a Brent olaj árfolyama a hírre felugrott 86 dollár/hordó köré, miután kedd délután 80 dollár alatt is volt a nyersolaj ára.
Az olaj árfolyama a napokban óriási volatilitást mutat, az iráni hírek és a Hormuzi-szorosban kialakult pattanásig feszült helyzet mozgatja a jegyzéseket.
Címlapkép forrása: Shutterstock
