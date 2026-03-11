  • Megjelenítés
Vészjósló üzenet érkezett: ha az Egyesült Államok hibázik, újabb kulcsfontosságú tengeri útvonal eshet el
Globál

Vészjósló üzenet érkezett: ha az Egyesült Államok hibázik, újabb kulcsfontosságú tengeri útvonal eshet el

Portfolio
Egy iráni biztonsági forrás az Al Jazeerának nyilatkozva jelezte, hogy az Egyesült Államok folytatódó támadásai nyomán hamarosan új hadszíntér nyílhat a térségben.

A névtelenséget kérő tisztségviselő szerint a regionális konfliktus hamarosan új szakaszba lép. Úgy fogalmazott, hogy ha az Egyesült Államok hibát követ el, a helyzet sokkal bonyolultabbá válik. Ebben az esetben egy újabb kulcsfontosságú tengerszoros juthat a Hormuzi-szoros sorsára.

Az iráni forrás nem részletezte, hogy pontosan melyik tengerszorosra utalt. Arról sem közölt bővebb információt, hogy az esetleges blokád milyen formát ölthetne, ugyanakkor valószínű, hogy a Szuezi-csatornáról illetve a Vörös-tengerről van szó.

A tisztségviselő hozzátette, hogy Irán biztonsági és védelmi tervei lépcsőzetesen épülnek fel. Kiemelte továbbá, hogy az országnak még "számos adu van a kezében".



Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Megjött a titkos riasztás: célzott támadás érheti az Egyesült Államokat, Trump azonnal reagált

Címlapkép forrása: Shutterstock

