Zelenszkij őszinte vallomást tett az ukránok állapotáról

Az ukrán elnök a kijevi elnöki palotában adott interjújában elismerte, hogy népe "fáradt" - számolt be a Politico. Ugyanakkor hangsúlyozta: a morál továbbra is erős, és Ukrajna nem hajlandó elfogadni Moszkva feltételeit az ország keleti területeinek átadásáról. "Tárgyalásokra van szükségünk, és támogatjuk azokat" – mondta Zelenszkij. "Nem bízunk Oroszországban, de hiszem, hogy az amerikaiak valóban be akarják fejezni ezt a háborút. Remélem, segítenek nekünk, de Oroszországra kell több nyomást gyakorolni, nem rám."
Zelenszkij nyilatkozata egy héttel azután hangzott el, hogy Trump ismét türelmetlenségének adott hangot. Az amerikai elnök arra szólította fel az ukrán vezetőt, hogy "kapja össze magát", és kössön megállapodást - emlékeztet a lap. Trump emellett bizonyítékok nélkül azt állította, hogy Putyin nagyobb hajlandóságot mutat a tárgyalásokra, mint Zelenszkij. Fehér Házba való visszatérése óta az amerikai elnök többször is Putyin oldalára állt. Zelenszkijt "diktátornak" nevezte, és őt okolta a háború kitöréséért, annak ellenére, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát 2022 februárjában.
A biztonsági garanciák kérdésében Zelenszkij őszinteséget kért Washingtontól. Elmondása szerint a decemberi tárgyalásokon Trump küldöttei jelezték, hogy az Egyesült Államok kész valamilyen biztonsági garanciát nyújtani Ukrajnának. Ennek részletei azonban továbbra sem ismertek. Zelenszkij felidézte, amikor Trump arról kérdezte: elhiszi-e, hogy az amerikai biztonsági garanciák erősebbek lehetnek a NATO-nál. "Igen, ez ma Öntől függ, elnök úr" – válaszolta Zelenszkij. "De mi lesz Ön után? És mi lesz utánam?" Az ukrán vezető szerint a garanciákhoz az amerikai kongresszus és a nemzeti parlamentek jóváhagyása szükséges. Ezzel lehetne elkerülni, hogy a jövőbeli kormányzatok egyoldalúan felrúgják a megállapodásokat.
A tárgyalási dinamikát némileg megváltoztatta Trump döntése az Irán elleni tartós katonai műveletekről. Zelenszkij megerősítette, hogy drónhadviselési szakértőket küld az Öböl menti térségbe. Céljuk, hogy segítsenek Amerika szövetségeseinek védekezni az iráni dróntámadások ellen. Ezek pontosan olyan Sahed típusú drónok, amelyeket Oroszország már négy éve használ Ukrajna ellen. Cserébe Zelenszkij csúcskategóriás, amerikai gyártmányú PAC-3 rakétákat szeretne beszerezni a Patriot légvédelmi rendszerekhez. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki, hogy az öbölbeli felhasználás miatt ezekből hiány alakulhat ki. Végleges megállapodás a kérdésben egyelőre nem született.
Az európai támogatás terén Zelenszkij a legnagyobb kihívásnak Orbán Viktor magatartását nevezte. Magyarország és Szlovákia blokkolja azt a korábban elfogadott, 90 milliárd eurós uniós hitelt, amely Ukrajna gazdaságát és hadiiparát finanszírozná.
Zelenszkij egy "B terv" kidolgozását sürgette arra az esetre, ha nem sikerülne feloldani a magyar vétót, mielőtt Kijev forrásai teljesen kimerülnek.
A Politico korábban arról számolt be, hogy egyes balti és észak-európai országok már dolgoznak egy olyan megoldáson, amely az év első felében is biztosítaná Ukrajna finanszírozását. Zelenszkij szerint a "diplomáciai hallgatás" nem segít Orbánnal szemben. Az ukrán elnök azzal vádolta a magyar miniszterelnököt, hogy Vlagyimir Putyin "szövetségeseként" és "stratégiai partnereként" blokkolja Ukrajna finanszírozását, fegyverellátását, valamint uniós csatlakozását, miközben orosz narratívákat terjeszt. "Csak egy dolgot nem tesz ma: nem támadja rakétákkal vagy drónokkal a területünket, és nem küldi ide a katonáit" – fogalmazott Zelenszkij.
Címlapkép forrása: Maksym Kishka/Frontliner/Getty Images
