Bedobta a törölközőt a világ egyik legnagyobb gázkitermelője: kiderült, mikortól lesznek súlyos fennakadások az ellátásban
Bedobta a törölközőt a világ egyik legnagyobb gázkitermelője: kiderült, mikortól lesznek súlyos fennakadások az ellátásban

Portfolio
A QatarEnergy hivatalosan is vis maiort hirdetett, ami földcsuszamlás szerű szerződésbontási hullámot okozott a földgázkereskedelmi piacon. A Shell, a világ legnagyobb cseppfolyósított földgázzal (LNG) kereskedő vállalata, valamint a TotalEnergies is érintett, hiszen mindkét nemzetközi energiavállalat vásárolt és értékesített katari LNG-szállítmányokat – értesült szerdán három forrásból a Reuters.

A QatarEnergy szerdán hivatalosan is vis maiort hirdetett az LNG-szállítmányaira.

Katar, a világ második legnagyobb LNG-exportőre a múlt héten bejelentette, hogy leállítja az évi 77 millió tonna (kb. 107 milliárd köbméter) kapacitású létesítményének termelését. Ezzel egy időben vis maiort hirdetett az LNG-szállítmányokra is.

A Reuters forrásai szerint az ügyfeleknek küldött értesítésekből kiderül, hogy a márciusi szállítmányokat még nem érinti a leállás.

A termeléskiesés hatásai várhatóan csak áprilistól fognak jelentkezni.

A katari LNG további vásárlói – köztük a Shell, TotalEnergies és több ázsiai vállalat – szintén megkapták a vis maiorról szóló értesítéseket Katartól. Ennek nyomán közölték ügyfeleikkel, hogy a létesítmények leállásának idejére nem tudnak katari LNG-t szállítani. Egy, az ügyet ismerő forrás ugyanakkor azt állította, hogy a TotalEnergies egyelőre még nem hirdetett vis maiort. A Shell egyelőre nem kívánta kommentálni a hírügynökség értesülését.

Mind a Shell, mind a TotalEnergies hosszú távú partnerségben áll a QatarEnergyvel. Emellett mindkét vállalat részt vesz az Északi-mező (North Field) bővítési projektjében, amelynek célja a kitermelési kapacitás növelése 2027-re. Elemzői becslések szerint a Shell évente 6,8 millió (kb. 9,5 milliárd köbméter), a TotalEnergies pedig 5,2 millió tonna (kb 7,2 milliárd köbméter) katari LNG-t vesz át.

Szaad al-Kaabi katari energiaügyi miniszter a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy még ha a háború ma véget is érne, akkor is

hetekbe vagy hónapokba telne a szállítások normalizálása.

Forrás: Reuters

