Bejelentette Irán elnöke: három feltétele van Teheránnak – Ha ezek teljesülnek, azonnal vége a háborúnak
Bejelentette Irán elnöke: három feltétele van Teheránnak – Ha ezek teljesülnek, azonnal vége a háborúnak

Portfolio
Irán elnöke, Maszoúd Peszeskján három feltételt szabott a katonai műveletek befejezéséhez, a háború lezárásához és a béketárgyalások elkezdéséhez – írja a CNN.
A három feltétel a következő:

  1. Irán „legitim jogainak” elismerése (itt vélhetően a nukleáris program folytatására gondolt),
  2. az Iránnal szembeni katonai agresszió leállítása és biztonsági garanciák arra, hogy az ország soha többé nem lesz megint megtámadva,
  3. jóvátétel Izraeltől és Amerikától.

Donald Trump amerikai elnök több jelet is küldött Teheránnak arról, hogy most már hajlandók lennének ismét tárgyalóasztalhoz ülni, Irán azonban folyamatosan támadja a régió olajinfrastruktúráját és a Perzsa-öbölben rekedt tankerhajókat,

egyelőre semmi jele annak, hogy tárgyalni akarnak.

Arra pedig, hogy Izrael és Amerika jóvátételt fizessen Teheránnak, semmilyen reális esély nincs.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

