Európai atomhatalom befolyásos politikusa: Putyin sokkal jobban benne lehet a közel-keleti háborúban, mint sejteni lehetett

Vlagyimir Putyin »rejtett keze« valószínűleg segíti Iránt Donald Trump háborújára adott válaszában

– mondta a politikus.

Nemrégiben olyan bázisra csapódtak be iráni drónok, ahol brit csapatok is állomásoznak. Az eset következtében senki sem sérült meg. Erre vonatkozóan jelentette ki Healey, hogy a „az iráni erők közel-keleti célpontok elleni támadásai magában hordozzák az orosz csapatok Ukrajna elleni háborújának működését”.

Teherán és Moszkva között a szoros katonai együttműködés ténye kétségtelen. Az ukrajnai invázió elején az iráni rezsim adott el Sahed-drónokat az oroszoknak. Később az helyi mérnökök a háború tapasztalatai alapján fejlesztették a technológiát, és sokan úgy vélik, hogy ezeket az ismereteket Iránnak is átadják.

Senki sem fog meglepődni, ha elhiszi, hogy Putyin rejtett keze áll Irán egyes taktikái, sőt, potenciálisan képességeik mögött is

– mondta erre az Egyesült Királyság védelmi minisztere.

Azt is kijelentette, hogy az orosz vezetés egyértelműen profitál a jelenlegi helyzetből, ezért érdekükben áll eszkalálni a helyzetet.

