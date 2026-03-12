Figyelmeztettek az Egyesült Államokban: az iszlamista rezsim dróntámadásra készült

Az amerikai bűnüldöző szervek „kaptak egy fülest” arról, hogy az iszlamista rezsim Kaliforniában tervez akciókat végrehajtani drónokkal. A bejelentés egészen pontosan nevezi meg a tervezett támadás idejét és módját is: február elején akartak meglepetésszerű támadást indítani pilóta nélküli légi járművekkel Kaliforniában. Az elképzelés alapja az volt, hogy hajókról fogják elindítani az eszközöket.

A Fehér Ház szóvivője ugyanakkor kiemelte, hogy a riasztó esetről egyetlen, a helyi bűnüldöző szerveknek küldött, ellenőrizetlen e-mail érkezett.

VILÁGOSAN: Irán részéről nincs ilyen fenyegetés a hazánkra nézve, és soha nem is létezett

– emelte ki ugyanakkor Leavitt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images