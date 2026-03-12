  • Megjelenítés
Figyelmeztettek az Egyesült Államokban: az iszlamista rezsim dróntámadásra készült
Globál

Figyelmeztettek az Egyesült Államokban: az iszlamista rezsim dróntámadásra készült

Portfolio
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára szerint az FBI bejelentést kapott arról, hogy az Egyesült Államokban jöhet Irán támadása.

Az amerikai bűnüldöző szervek „kaptak egy fülest” arról, hogy az iszlamista rezsim Kaliforniában tervez akciókat végrehajtani drónokkal. A bejelentés egészen pontosan nevezi meg a tervezett támadás idejét és módját is: február elején akartak meglepetésszerű támadást indítani pilóta nélküli légi járművekkel Kaliforniában. Az elképzelés alapja az volt, hogy hajókról fogják elindítani az eszközöket.

A Fehér Ház szóvivője ugyanakkor kiemelte, hogy a riasztó esetről egyetlen, a helyi bűnüldöző szerveknek küldött, ellenőrizetlen e-mail érkezett.

VILÁGOSAN: Irán részéről nincs ilyen fenyegetés a hazánkra nézve, és soha nem is létezett

– emelte ki ugyanakkor Leavitt.

Még több Globál

Különös fegyver bukkant fel Magyarország szomszédjában: a keleti nagyhatalom LS-6 siklóbombákkal látta el a MiG-29-eseket

Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Olajinfrastruktúrát ért ukrán támadás Krasznodarban, őszinte vallomást tett Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Kapcsolódó cikkünk

Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Új célpontokat jelölt meg Irán: valósággal menekülnek az emberek a pénzügyi negyedekből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility