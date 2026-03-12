  • Megjelenítés
Irán: az Európai Unió is részese a háborúnak - Ami most történik, egyszerű bűnrészesség
Irán: az Európai Unió is részese a háborúnak - Ami most történik, egyszerű bűnrészesség

Az Európai Unió is részese az Irán ellen elkövetett katonai agressziónak és atrocitásoknak – írta ki X-oldalára Iszmail Baghei, Irán külügyminisztere.

Az Európai Unió közömbössége, hallgatólagos beleegyezése az amerikai és izraeli agresszióval, brutalitással, atrocitásokkal kapcsolatosan nem kevesebb, mint bűnrészesség. A VILÁG FIGYEL…”

– írta ki az iráni külügyi tárca vezetője.

Mellékelt egy videót is, melyen Marc Botenga belga EP-képviselő Amerika és Izrael katonai műveleteit kritizálja.

Irán többször is megfenyegette már az Európai Uniót, illetve a forradalmi gárda, vagy a hozzájuk köthető libanoni Hezbollah többször meg is támadta az EU-tagállam Ciprust.

Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Andreas Rentz/Getty Images

