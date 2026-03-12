  • Megjelenítés
Kiábrándító bejelentés jött Amerikából: most jöhet az igazi olajpiaci sokk – Fontos képesség hiányzik
Kiábrándító bejelentés jött Amerikából: most jöhet az igazi olajpiaci sokk – Fontos képesség hiányzik

Portfolio
Miközben a napokban arról beszélt Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter, hogy megkezdődött az olajtankerek átkísérése a Hormuzi-szoroson: ma bejelentette, hogy Amerikának egyelőre nincs és nem is lesz meg a képessége, hogy kíséretet biztosítson a térség olajkereskedelmének.

Viszonylag hamar meg fog ez történni, de nem most. Nem állunk rá készen”

– mondta el a CNBC-nek, miután arról kérdezték, mikor indulhat meg a tankerek kísérete katonai erővel.

A katonai képességeink most Irán támadóképességeit és azokat a gyárakat rombolják le, melyek a támadóképességet biztosítják”

– indokolta.

A CNBC riportere erre megkérdezte, hogy reális lehet-e az, hogy még ebben a hónapban, a hónap végéhez közelítve megindul a tankerhajók átkísérése a térségen.

Szerintem igen. Úgy gondolom, ez elég valószínű forgatókönyv”

– mondta.

Hozzátette: a megfelelő előkészületeket már elkezdte az amerikai haderő.

Irán jelenleg folyamatosan támadja az öbölben rekedt tankerhajókat, csak ma 10%-ot emelkedett a Brent olaj árfolyama.

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok
Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
