Sorra jönnek a fenyegetések: amire most készül Irán, abba remeghet bele csak igazán a világ
Portfolio
Az iráni fegyveres erők vezetői egymásra licitálva fenyegetik az Egyesült Államokat és a szövetségeseit, hogy súlyos ellencsapásokat fognak végrehajtani a Közel-Keleten – számolt be az Al-Dzsazíra.

Az iráni hadsereg Kátam al-Anbija központi főparancsnokságának szóvivője kemény megtorlást helyezett kilátásba, ha Izrael és az Egyesült Államok megtámadja az ország energialétesítményeit vagy a kikötőket. Azt is kijelentette, hogy ebben az esetben „felgyújtják” a régió olaj- és gázlétesítményeit.

Figyelmeztetjük az agresszor kormányt és minden szövetségesét, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság energiainfrastruktúrája és kikötői elleni legkisebb támadásra is zúzó és pusztító válaszlépéseket fogunk kapni

– mondta el.

Kiemelte, hogy elsősorban azokat a központokat veszik célba, amelyekben az Egyesült Államoknak, vagy valamelyik nyugati szövetségesének érdekeltsége van benne.

Nem sokkal ezt követően a Forradalmi Gárda (IRGC) légierejének parancsoka egyaránt erőteljes fenyegetést küldött. Kijelentette, hogy mostantól Izrael földközi-tengeri gázmezőit is célba fogják venni:

Az ellenség minden további hibájával újabb frontok nyílnak meg ellene

– hangsúlyozta, kifejezetten a Leviathan és Karish gázmezőkre koncentrálva.

A fenyegetés beváltása drámai hatásokat okozhat a világpiacon, mivel a felhasznált energiamennyiség jelentős része a térségből származik. Ennek kiesése vagy a mennyiség jelentős csökkenése már eddig is jelentős világpiaci áremelkedést eredményezett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

