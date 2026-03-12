Súlyos figyelmeztetés Iránból: ami most jön, az egy egész régiót boríthat sötétbe

Ali Láridzsáni, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára szerint az amerikai fenyegetések beváltásának nagyon súlyos következményei lehetnek.

Trump azt mondta, hogy »egy órán belül szétszerelhetjük Irán elektromos kapacitását, de ezt még nem tettük meg«. Nos, ha ezt teszik, az egész régió kevesebb mint fél óra alatt elsötétül, és a sötétség bőven ad lehetőséget arra, hogy felkutassák a biztonságba menekülő amerikai katonákat

– jelentette ki az ország egyik legfontosabb biztonsági tisztviselője.

Azt is elmondta, hogy mindössze egyetlen órába telne „szétszedni az elektromos kapacitásukat”, amit 25 évbe telne újjáépíteni. Azt nem részletezte, hogy ezzel pontosan mire gondolt, vélhetően az Egyesült Államok közel-keleti energiaipari befektetéseire vonatkozott a fenyegetés.

Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy eddig tartózkodtak az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásoktól, de ez a jövőben megváltozhat. Mindezt azzal indokolta, hogy Teherán megpróbálja elvágni a globális olajellátást, ezzel hatalmas károkat okozva a világgazdaságban.

