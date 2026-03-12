Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormúzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Kiábrándító bejelentés jött Amerikából: most jöhet az igazi olajpiaci sokk – Fontos képesség hiányzik
Miközben a napokban arról beszélt Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter, hogy megkezdődött az olajtankerek átkísérése a Hormuzi-szoroson: ma bejelentette, hogy Amerikának egyelőre nincs és nem is lesz meg a képessége, hogy kíséretet biztosítson a térség olajkereskedelmének.
Irán: az Európai Unió is részese a háborúnak - Ami most történik, egyszerű bűnrészesség
Az Európai Unió is részese az Irán ellen elkövetett katonai agressziónak és atrocitásoknak – írta ki X-oldalára Iszmail Baghei, Irán külügyminisztere.
Bejelentette Irán elnöke: három feltétele van Teheránnak – Ha ezek teljesülnek, azonnal vége a háborúnak
Irán elnöke, Maszoúd Peszeskján három feltételt szabott a katonai műveletek befejezéséhez, a háború lezárásához és a béketárgyalások elkezdéséhez – írja a CNN.
Bennfentes jelentés jött Iránból: azt mondják, valójában elég nagy a baj a hadseregben - Közel lehet a töréspont
Nagyon komoly ellentét kezd kialakulni az iráni hadsereg és az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) közt – minden fontos katonai képességet, egészségügyi felszerelést és ellátmányt a gárdisták kapnak meg a teheráni vezetéstől, miközben a katonák kritikus hiányt szenvednek alapvető ellátmányból is – írta meg az Iran International az iráni hadsereghez köthető források alapján.
Felvételek a tankerek elleni támadásról
Irán folyamatosan lövi a Perzsa-öbölben rekedt tankerhajókat, felvételek érkeztek a támadásokról:
Elismerték a Taleghán bunkerek elleni támadást
Korábban írtunk róla, hogy OSINT-források szerint GBU-57-es bunkerromboló bombákkal támadta Amerika a Taleghán-bunkerkomplexumot, az izraeli hadsereg most megerősítette a csapást.
Jeruzsálem azt állítja:
Irán fejlett, kritikus fontosságú katonai késségeket fejlesztett"
a komplexumban.
(Times of Israel)
Rheinmetall-vezér: az Egyesült Államok két-három héten belül kifogyhat a légvédelmi rakétákból
Armin Papperger, a vezető német fegyvergyártó cég, a Rheinmetall vezetője szerint az iráni háború jelenlegi intenzitása mellett az Egyesült Államok két-három héten belül kifogyhat a légvédelmi rakétákból.
Papperger szerint "Irán nem Venezuela": a perzsa állam jól felkészült a támadásra, és jelentős - pontosan nem megbecsülhető számú - drónkészlete van.
A Rheinmetall-vezér szerint a dónok nagy előnye, hogy olcsók: már 20 ezer dollárból kihozható egy támadó drón. Ehhez képest azok a rakéták, amelyeket ellenük küldenek, 1-3 millió dollárba is kerülhetnek darabonként.
Az IRGC és a Baszidzs központjait támadták
Az iráni államhatalom fontos pillérét jelentő forradalmi gárdát és a Baszidzs szervezetet, ennek politikai rendőrségét támadták ma reggel izraeli drónok: Teherán, Karadzs, Siráz térségében robbantak fel a karhatalmi szervekhez köthető támaszpontok.
(Iran International)
Átfogó támadás indult Irán ellen
Az izraeli és amerikai légierő átfogó támadást indított Irán ellen - az ország több pontján robbanások történtek, köztük Teherán, a főváros térségében is.
Támadás érte a kuvaiti repteret
Iráni drón robbantott a kuvaiti reptéren, a támadásnak nincsenek sérültjei, viszont anyagi kár keletkezett a létesítményben.
(Sky)
Bahreinben olajipari létesítményt lőtt Irán
Iráni drón csapott be Bahreinben, olajipari létesítmények gyulladtak fel, a lángok hatalmasak, a kár súlyosnak tűnik.
Huge blaze at a fuel storage facility in Bahrain following after an Iranian attack. The Gulf nation is home to the US Navy’s 5th Fleet headquarters and has been consistently targeted during the US-Israel's war with Iran. pic.twitter.com/ahxLVUKgmz https://t.co/ahxLVUKgmz— euronews (@euronews) March 12, 2026
Úgy néz ki, igaz a hír: ledobták Iránra a félelmetes GBU-57-es bombákat
Úgy néz ki, GBU-57-es bunkerromboló bombákat használt Irán ellen az amerikai haderő – a támadás tényét műholdas felvételek erősítik meg.
Nincs magyar sérültje az Erbíl elleni támadásnak
Hírszerzési jelentés: nagyon úgy néz ki, hogy nem tudja elérni Amerika és Izrael az egyik legfontosabb háborús célját
Az amerikai hírszerzési szervek nem számítanak arra, hogy Irán kormánya, vezetése, állami szervei egyhamar össze fognak omlani – tudta meg a Reuters három bennfentes forrásból.
Új célpontokat jelölt meg Irán: valósággal menekülnek az emberek a pénzügyi negyedekből
Miután Irán megfenyegette az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető közel-keleti bankokat és pénzügyi központokat, megkezdődött Dubaj pénzügyi negyedének evakuálása, több katari bankfiók pedig bezárt - jelentette a Sky News.
A kínai hajók sincsenek biztonságban
A Marine Traffic hajókövető oldal felhasználóinak tűnt fel, hogy egy kínai teherhajó megpróbálkozott az átkeléssel a Hormuzi-szoroson. A jelek szerint egy iráni drón zavarhatta meg a Heinan útvonalát, ami kénytelen volt visszafourdulni.
Jelentés az izraeli sérültekről
Az izraeli egészségügyi minisztérium közleménye szerint az elmúlt 24 órában 179 ember sérült meg az iráni és libanoni támadások miatt, ezzel a sebesültekszáma 2745-re emelkedett.
Újabb európai országot ért el Irán bosszúja: megtámadták Olaszország katonai bázisát az iszlamista erők
Rakétatámadás érte az olasz hadsereg erbili támaszpontját, iraki Kurdisztánban – közölte az olasz védelmi minisztérium.
Szaúd-Arábiát támadta az iráni drónképesség
Irán drónokkal támadta Szaúd-Arábia Sajba olajmezőjét, a támadást a légvédelem elhárította.
(Times of Israel)
Felvételek a tankerek elleni támadásról
Irán folyamatosan támadja az öbölben rekedt tankerhajókat, jönnek a felvételek az okozott károkról. Ezeken a képsorokon egy Irak mellett megrekedt thaiföldi tankerhajó lángol, a támadásban legalább 38 ember megsérült.
Irak egyelőre teljesen leállította az olajkikötők működését.
According to an Iraqi port official, two foreign tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked within the territorial waters of Iraq within the last hour, causing both to catch fire in the Persian Gulf. A total of 25 crewmembers onboard the vessels have been evacuated so far by… pic.twitter.com/xBCHI09Txs https://t.co/xBCHI09Txs— OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026
Nyolcan meghaltak Bejrútban
Izraeli rakéta robbant fel Bejrút tengerparti régiójában, nyolc ember meghalt.
Nem tudni, Izrael pontosan mit célzott: több lap is arról ír, hogy a térségben nincs érdemi Hezbollah aktivitás.
Vége van: szétbombázza Amerika az iráni légierő büszkeségeit – Lángokban állnak a veterán repülő monstrumok
Csapást mért az amerikai haderő az iráni légierő szállítóflottájára – Felvételeket adott ki a CENTCOM arról, ahogy C-130-as és Il-76-os szállítógépeket semmisítenek meg.
Beszállt a háborúba a világ egyik legerősebb katonai hatalma: kiderült, mit tud élesben a Cseongung-2
Dél-Korea légvédelmi eszközöket küldött az Egyesült Arab Emírségeknek – először használták éles háborús körülmények közt a Cseongung-2-es rakétarendszert – jelenti a CNN.
Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék
Meredeken emelkednek az olajárak csütörtökön, miután a Közel-Keleten tovább eszkalálódott az amerikai–izraeli–iráni konfliktus, és újabb támadások érték a Perzsa-öbölben közlekedő olajszállító tankereket. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a 100 dolláros szintet, a piac egyre komolyabb ellátási zavaroktól tart, különösen a világ olajkereskedelmének mintegy ötödét bonyolító Hormuzi-szoros környékén. A geopolitikai feszültség a tőzsdéken is éreztette hatását, az amerikai és az európai határidős részvényindexek esnek, a befektetők az energiasokk és a globális növekedési kilátások romlása miatt kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak.
Megerősítették: megsérült Irán frissen kinevezett vezére
Irán megerősítette, hogy Modzstaba Hámenei ajatollah, Irán új legfőbb vezére sérülést szenvedett a háború első napján – írta meg a Sky News.
Izrael rakétaeső alatt
A Hezbollah ás az iráni haderő egyszerre rakétázta ma reggel Izraelt - a libanoni terrorszervezet 150 rakétát lőtt ki.
Eddig két sérültről jött hír.
(Times of Israel)
Összesen már 16 olajszállító hajót támadott meg Irán
Az UKMTO tegnap esti adatai szerint eddig 13 olajszállító hajót ért támadás az öbölben a február 28-án kirobbant háború kezdete óta, ehhez jön még a ma hajnali, újabb 3 hajót ért támadás.
Összesen tehát az Irán elleni katonai műveletek megkezdése óta 16 olajszállítót ért katonai csapás Irán részéről.
Irán ma az öböl tankerhajóit célozza
Irán aktívan elkezdte lőni az öbölben rekedt olajszállító hajókat: csak ma hajnalban három hajót találtak el, kettőt Irak partjainál, egyet az emírségeknél.
A Brent olaj 10%-os ugrással ismét felment 100 dollár / hordó fölé.
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, folyamatos a bombázás - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt érhető el:
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Gazdasági vihar közeleg: egyre súlyosabb árat fizet Európa és Magyarország a most készülő energiaválságért
Újjáéledhet a 2022-es krízis szelleme.
Bejelentette Irán elnöke: három feltétele van Teheránnak – Ha ezek teljesülnek, azonnal vége a háborúnak
Itt vannak Irán követelései.
Új, átugorhatatlan reklámok jönnek a YouTube-ra
30 másodpercesek.
Brüsszel tömegével repatriálja az embereket a Közel-Keletről
Magyarország egyelőre saját kapacitásaira hagyatkozik a mentésnél.
Megkongatták a vészharangot: minden idők legnagyobb olajválságával nézünk szembe
Pletser Tamás írása.
Jönnek a kis IKEA-áruházak
Új stratégiával próbálkoznak
Felpörög az AI-háború - A techóriások az Anthropic mögé álltak
Amerikai kormány kontra mesterséges intelligencia.
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.