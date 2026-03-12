Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormúzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Armin Papperger, a vezető német fegyvergyártó cég, a Rheinmetall vezetője szerint az iráni háború jelenlegi intenzitása mellett az Egyesült Államok két-három héten belül kifogyhat a légvédelmi rakétákból.

Papperger szerint "Irán nem Venezuela": a perzsa állam jól felkészült a támadásra, és jelentős - pontosan nem megbecsülhető számú - drónkészlete van.

A Rheinmetall-vezér szerint a dónok nagy előnye, hogy olcsók: már 20 ezer dollárból kihozható egy támadó drón. Ehhez képest azok a rakéták, amelyeket ellenük küldenek, 1-3 millió dollárba is kerülhetnek darabonként.

(Neue Zürcher Zeitung)