Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormúzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormúzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Irán egy napon belül hat tankerhajót is megtámadott a Perzsa-öbölben, egy iraki kikötőben horgonyzó hajón súlyos sérültek, halottak is vannak. Az olajár a hírre meredeken ugrott, a Brent olaj ma reggel ismét 100 dollár / hordó fölé száguldott. Az iráni vezetés közben azzal fenyegetőzik, hogy amerikai techcégek közel-keleti irodáit fogja lőni. Az izraeli és amerikai légierő folyamatosan bombázza Irán területeit - annak ellenére, hogy Trump elnök bejelentette többször is a háború végét az elmúlt napokban, a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közben bejelentette: még hetek kérdése lehet, mire Amerika tengerészeti kíséretet tud biztosítani a Hormuzi-szoros olajtankereinek. Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.
Kiábrándító bejelentés jött Amerikából: most jöhet az igazi olajpiaci sokk – Fontos képesség hiányzik

Miközben a napokban arról beszélt Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter, hogy megkezdődött az olajtankerek átkísérése a Hormuzi-szoroson: ma bejelentette, hogy Amerikának egyelőre nincs és nem is lesz meg a képessége, hogy kíséretet biztosítson a térség olajkereskedelmének.

Kiábrándító bejelentés jött Amerikából: most jöhet az igazi olajpiaci sokk – Fontos képesség hiányzik
Irán: az Európai Unió is részese a háborúnak - Ami most történik, egyszerű bűnrészesség

Az Európai Unió is részese az Irán ellen elkövetett katonai agressziónak és atrocitásoknak – írta ki X-oldalára Iszmail Baghei, Irán külügyminisztere.

Irán: az Európai Unió is részese a háborúnak - Ami most történik, egyszerű bűnrészesség
Bejelentette Irán elnöke: három feltétele van Teheránnak – Ha ezek teljesülnek, azonnal vége a háborúnak

Irán elnöke, Maszoúd Peszeskján három feltételt szabott a katonai műveletek befejezéséhez, a háború lezárásához és a béketárgyalások elkezdéséhez – írja a CNN.

Bejelentette Irán elnöke: három feltétele van Teheránnak – Ha ezek teljesülnek, azonnal vége a háborúnak
Bennfentes jelentés jött Iránból: azt mondják, valójában elég nagy a baj a hadseregben - Közel lehet a töréspont

Nagyon komoly ellentét kezd kialakulni az iráni hadsereg és az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) közt – minden fontos katonai képességet, egészségügyi felszerelést és ellátmányt a gárdisták kapnak meg a teheráni vezetéstől, miközben a katonák kritikus hiányt szenvednek alapvető ellátmányból is – írta meg az Iran International az iráni hadsereghez köthető források alapján.

Bennfentes jelentés jött Iránból: azt mondják, valójában elég nagy a baj a hadseregben - Közel lehet a töréspont
Felvételek a tankerek elleni támadásról

Irán folyamatosan lövi a Perzsa-öbölben rekedt tankerhajókat, felvételek érkeztek a támadásokról:

Elismerték a Taleghán bunkerek elleni támadást

Korábban írtunk róla, hogy OSINT-források szerint GBU-57-es bunkerromboló bombákkal támadta Amerika a Taleghán-bunkerkomplexumot, az izraeli hadsereg most megerősítette a csapást.

Jeruzsálem azt állítja:

Irán fejlett, kritikus fontosságú katonai késségeket fejlesztett"

a komplexumban.

(Times of Israel)

Rheinmetall-vezér: az Egyesült Államok két-három héten belül kifogyhat a légvédelmi rakétákból

Armin Papperger, a vezető német fegyvergyártó cég, a Rheinmetall vezetője szerint az iráni háború jelenlegi intenzitása mellett az Egyesült Államok két-három héten belül kifogyhat a légvédelmi rakétákból.

Papperger szerint "Irán nem Venezuela": a perzsa állam jól felkészült a támadásra, és jelentős - pontosan nem megbecsülhető számú - drónkészlete van.

A Rheinmetall-vezér szerint a dónok nagy előnye, hogy olcsók: már 20 ezer dollárból kihozható egy támadó drón. Ehhez képest azok a rakéták, amelyeket ellenük küldenek, 1-3 millió dollárba is kerülhetnek darabonként.

(Neue Zürcher Zeitung)

Az IRGC és a Baszidzs központjait támadták

Az iráni államhatalom fontos pillérét jelentő forradalmi gárdát és a Baszidzs szervezetet, ennek politikai rendőrségét támadták ma reggel izraeli drónok: Teherán, Karadzs, Siráz térségében robbantak fel a karhatalmi szervekhez köthető támaszpontok.

(Iran International)

Átfogó támadás indult Irán ellen

Az izraeli és amerikai légierő átfogó támadást indított Irán ellen - az ország több pontján robbanások történtek, köztük Teherán, a főváros térségében is.

Támadás érte a kuvaiti repteret

Iráni drón robbantott a kuvaiti reptéren, a támadásnak nincsenek sérültjei, viszont anyagi kár keletkezett a létesítményben.

(Sky)

Bahreinben olajipari létesítményt lőtt Irán

Iráni drón csapott be Bahreinben, olajipari létesítmények gyulladtak fel, a lángok hatalmasak, a kár súlyosnak tűnik.

Úgy néz ki, igaz a hír: ledobták Iránra a félelmetes GBU-57-es bombákat

Úgy néz ki, GBU-57-es bunkerromboló bombákat használt Irán ellen az amerikai haderő – a támadás tényét műholdas felvételek erősítik meg.

Úgy néz ki, igaz a hír: ledobták Iránra a félelmetes GBU-57-es bombákat
Nincs magyar sérültje az Erbíl elleni támadásnak

Ahogy megírtuk korábban: iráni rakétatámadás érte az erbíli olasz támaszpontot, a térségben magyar katonák is állomásoznak.

Minden magyar katona jól van. Bunkerben voltak a becsapódáskor

- közölte a Honvédelmi Minisztérium az Index megkeresésére.

Hírszerzési jelentés: nagyon úgy néz ki, hogy nem tudja elérni Amerika és Izrael az egyik legfontosabb háborús célját

Az amerikai hírszerzési szervek nem számítanak arra, hogy Irán kormánya, vezetése, állami szervei egyhamar össze fognak omlani – tudta meg a Reuters három bennfentes forrásból.

Tovább a cikkhez
Hírszerzési jelentés: nagyon úgy néz ki, hogy nem tudja elérni Amerika és Izrael az egyik legfontosabb háborús célját
Új célpontokat jelölt meg Irán: valósággal menekülnek az emberek a pénzügyi negyedekből

Miután Irán megfenyegette az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető közel-keleti bankokat és pénzügyi központokat, megkezdődött Dubaj pénzügyi negyedének evakuálása, több katari bankfiók pedig bezárt - jelentette a Sky News.

Új célpontokat jelölt meg Irán: valósággal menekülnek az emberek a pénzügyi negyedekből
A kínai hajók sincsenek biztonságban

A Marine Traffic hajókövető oldal felhasználóinak tűnt fel, hogy egy kínai teherhajó megpróbálkozott az átkeléssel a Hormuzi-szoroson. A jelek szerint egy iráni drón zavarhatta meg a Heinan útvonalát, ami kénytelen volt visszafourdulni.

Jelentés az izraeli sérültekről

Az izraeli egészségügyi minisztérium közleménye szerint az elmúlt 24 órában 179 ember sérült meg az iráni és libanoni támadások miatt, ezzel a sebesültekszáma 2745-re emelkedett.

(Al Jazeera)

Újabb európai országot ért el Irán bosszúja: megtámadták Olaszország katonai bázisát az iszlamista erők

Rakétatámadás érte az olasz hadsereg erbili támaszpontját, iraki Kurdisztánban – közölte az olasz védelmi minisztérium.

Újabb európai országot ért el Irán bosszúja: megtámadták Olaszország katonai bázisát az iszlamista erők
Szaúd-Arábiát támadta az iráni drónképesség

Irán drónokkal támadta Szaúd-Arábia Sajba olajmezőjét, a támadást a légvédelem elhárította.

(Times of Israel)

Felvételek a tankerek elleni támadásról

Irán folyamatosan támadja az öbölben rekedt tankerhajókat, jönnek a felvételek az okozott károkról. Ezeken a képsorokon egy Irak mellett megrekedt thaiföldi tankerhajó lángol, a támadásban legalább 38 ember megsérült.

Irak egyelőre teljesen leállította az olajkikötők működését.

Nyolcan meghaltak Bejrútban

Izraeli rakéta robbant fel Bejrút tengerparti régiójában, nyolc ember meghalt.

Nem tudni, Izrael pontosan mit célzott: több lap is arról ír, hogy a térségben nincs érdemi Hezbollah aktivitás.

Vége van: szétbombázza Amerika az iráni légierő büszkeségeit – Lángokban állnak a veterán repülő monstrumok

Csapást mért az amerikai haderő az iráni légierő szállítóflottájára – Felvételeket adott ki a CENTCOM arról, ahogy C-130-as és Il-76-os szállítógépeket semmisítenek meg.

Vége van: szétbombázza Amerika az iráni légierő büszkeségeit – Lángokban állnak a veterán repülő monstrumok
Beszállt a háborúba a világ egyik legerősebb katonai hatalma: kiderült, mit tud élesben a Cseongung-2

Dél-Korea légvédelmi eszközöket küldött az Egyesült Arab Emírségeknek – először használták éles háborús körülmények közt a Cseongung-2-es rakétarendszert – jelenti a CNN.

Beszállt a háborúba a világ egyik legerősebb katonai hatalma: kiderült, mit tud élesben a Cseongung-2
Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Meredeken emelkednek az olajárak csütörtökön, miután a Közel-Keleten tovább eszkalálódott az amerikai–izraeli–iráni konfliktus, és újabb támadások érték a Perzsa-öbölben közlekedő olajszállító tankereket. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a 100 dolláros szintet, a piac egyre komolyabb ellátási zavaroktól tart, különösen a világ olajkereskedelmének mintegy ötödét bonyolító Hormuzi-szoros környékén. A geopolitikai feszültség a tőzsdéken is éreztette hatását, az amerikai és az európai határidős részvényindexek esnek, a befektetők az energiasokk és a globális növekedési kilátások romlása miatt kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak.

Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék
Megerősítették: megsérült Irán frissen kinevezett vezére

Irán megerősítette, hogy Modzstaba Hámenei ajatollah, Irán új legfőbb vezére sérülést szenvedett a háború első napján – írta meg a Sky News.

Megerősítették: megsérült Irán frissen kinevezett vezére
Izrael rakétaeső alatt

A Hezbollah ás az iráni haderő egyszerre rakétázta ma reggel Izraelt - a libanoni terrorszervezet 150 rakétát lőtt ki.

Eddig két sérültről jött hír.

(Times of Israel)

Összesen már 16 olajszállító hajót támadott meg Irán

Az UKMTO tegnap esti adatai szerint eddig 13 olajszállító hajót ért támadás az öbölben a február 28-án kirobbant háború kezdete óta, ehhez jön még a ma hajnali, újabb 3 hajót ért támadás.

Összesen tehát az Irán elleni katonai műveletek megkezdése óta 16 olajszállítót ért katonai csapás Irán részéről.

Irán ma az öböl tankerhajóit célozza

Irán aktívan elkezdte lőni az öbölben rekedt olajszállító hajókat: csak ma hajnalban három hajót találtak el, kettőt Irak partjainál, egyet az emírségeknél.

A Brent olaj 10%-os ugrással ismét felment 100 dollár / hordó fölé.

Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, folyamatos a bombázás - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Kapcsolódó cikkünk

Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

