Titkos adatok szivárogtak ki: tudni, mennyibe kerülhet Amerikának a háború
Portfolio
Egy zárt körű szenátusi meghallgatáson derült ki, hogy az Irán elleni amerikai hadművelet költségei mindössze hat nap alatt meghaladták a 11,3 milliárd dollárt - számolt be a The Guardian.

A Pentagon vezető tisztségviselői a Szenátus fegyveres erőkért felelős bizottsága előtt ismertették az összesítést. Az adatokról elsőként a The New York Times számolt be, három, a meghallgatás részleteit ismerő forrásra hivatkozva. A lap szerint az összeg nem tartalmazza a hadművelethez kapcsolódó számos egyéb kiadást. Ide tartozik például a csapások megindítása előtti csapatösszevonások és a haditechnikai készletek feltöltésének költsége. A törvényhozók ezért arra számítanak, hogy

a végső számla jóval magasabb lesz, amint a Pentagon befejezi az első hét teljes költségének felmérését.

Több forrás szerint a Fehér Ház várhatóan kiegészítő költségvetési forrásokat kér majd a kongresszustól a konfliktus finanszírozására. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Donald Trump a múlt héten még mást állított. Az elnök akkor úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok „gyakorlatilag korlátlan készlettel” rendelkezik a hadműveletben elsődlegesen alkalmazott közepes és nagy hatótávolságú lőszerekből.

A kormányzat eddig nem hozott nyilvánosságra hivatalos költségbecslést. Emellett a hadművelet menetrendjéről is ellentmondásos üzeneteket küldtek. Donald Trump szerdán ugyan kijelentette, hogy „győztünk”, de azt is hozzátette:

az Egyesült Államok a harctéren marad, amíg „be nem fejezi a munkát”.

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

