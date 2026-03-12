  • Megjelenítés
Úgy néz ki, igaz a hír: ledobták Iránra a félelmetes GBU-57-es bombákat
Úgy néz ki, igaz a hír: ledobták Iránra a félelmetes GBU-57-es bombákat

Portfolio
Úgy néz ki, GBU-57-es bunkerromboló bombákat használt Irán ellen az amerikai haderő – a támadás tényét műholdas felvételek erősítik meg.

A GBU-57-esek 14 000 kilogrammos bunkerromboló bombák, Amerika B-2 Spirit lopakodó bombázókkal juttatja őket célba. A fegyverek célja, hogy „lefúrjanak” a föld alá és ott semmisítsenek meg fontos célpontokat.

Friss műholdas felvételek alapján

az amerikai légierő legalább három GBU-57-es bunkerrombolót dobott le Irán parcsini katonai bázisára, ezen belül is a Taleghan-2-es fedőnevű bunkert célozták.

A bunkerben állítólag fejlett fegyvereket, köztük nukleáris robbanófejeket fejlesztenek az iráni tudósok.

A támadás tényét az Egyesült Államok még nem erősítette meg.

Címlapkép forrása: Hassan Ghaedi/Anadolu via Getty Images / A címlapkép illusztráció.

