Úgy néz ki, igaz a hír: ledobták Iránra a félelmetes GBU-57-es bombákat

A GBU-57-esek 14 000 kilogrammos bunkerromboló bombák, Amerika B-2 Spirit lopakodó bombázókkal juttatja őket célba. A fegyverek célja, hogy „lefúrjanak” a föld alá és ott semmisítsenek meg fontos célpontokat.
Friss műholdas felvételek alapján
az amerikai légierő legalább három GBU-57-es bunkerrombolót dobott le Irán parcsini katonai bázisára, ezen belül is a Taleghan-2-es fedőnevű bunkert célozták.
A bunkerben állítólag fejlett fegyvereket, köztük nukleáris robbanófejeket fejlesztenek az iráni tudósok.
Satellite imagery shows three large, aligned impact craters on the Taleghan-2 facility at Iran’s Parchin military complex, a site linked to nuclear weapons research. The pattern suggests B-2 bombers may have used 30,000-lb GBU-57 Massive Ordnance Penetrator bunker-buster bombs… pic.twitter.com/JIkN4q53jQ https://t.co/JIkN4q53jQ— Clash Report (@clashreport) March 12, 2026
A támadás tényét az Egyesült Államok még nem erősítette meg.
Címlapkép forrása: Hassan Ghaedi/Anadolu via Getty Images / A címlapkép illusztráció.
