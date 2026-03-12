Új célpontokat jelölt meg Irán: valósággal menekülnek az emberek a pénzügyi negyedekből

A fenyegetés nyomán több bank és pénzintézet épületét is kiürítették Dubajban

– jelentette a helyszínről Sally Lockwood tudósító. Az alkalmazottakat hivatalos értesítésben szólították fel az azonnali távozásra. A beszámoló szerint Katarban is hasonló óvintézkedések léptek életbe: az HSBC bankfiókjait bezárták, és evakuálási utasítást adtak ki.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az elmúlt napokban számos multinacionális vállalat – köztük több pénzintézet is – kiürítette az irodáit. Emellett a munkatársak családtagjait is kimenekítették a térségből. Ez az óvintézkedési folyamat már napok óta zajlik, a pénzügyi központok elleni konkrét fenyegetés azonban teljesen új szintre emelte a feszültséget.

A lépés arra utal, hogy Irán már nem kizárólag az olajipari infrastruktúrát veszi célba. Teherán a pénzügyi szektor fenyegetésével a lehető legnagyobb fennakadást akarja okozni a nemzetközi piacokon. Elemzők szerint ez egyfajta nyomásgyakorlási stratégia lehet Donald Trump amerikai elnökkel szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images