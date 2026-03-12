  • Megjelenítés
Új célpontokat jelölt meg Irán: valósággal menekülnek az emberek a pénzügyi negyedekből
Globál

Új célpontokat jelölt meg Irán: valósággal menekülnek az emberek a pénzügyi negyedekből

Portfolio
Miután Irán megfenyegette az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető közel-keleti bankokat és pénzügyi központokat, megkezdődött Dubaj pénzügyi negyedének evakuálása, több katari bankfiók pedig bezárt - jelentette a Sky News.

A fenyegetés nyomán több bank és pénzintézet épületét is kiürítették Dubajban

– jelentette a helyszínről Sally Lockwood tudósító. Az alkalmazottakat hivatalos értesítésben szólították fel az azonnali távozásra. A beszámoló szerint Katarban is hasonló óvintézkedések léptek életbe: az HSBC bankfiókjait bezárták, és evakuálási utasítást adtak ki.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az elmúlt napokban számos multinacionális vállalat – köztük több pénzintézet is – kiürítette az irodáit. Emellett a munkatársak családtagjait is kimenekítették a térségből. Ez az óvintézkedési folyamat már napok óta zajlik, a pénzügyi központok elleni konkrét fenyegetés azonban teljesen új szintre emelte a feszültséget.

A lépés arra utal, hogy Irán már nem kizárólag az olajipari infrastruktúrát veszi célba. Teherán a pénzügyi szektor fenyegetésével a lehető legnagyobb fennakadást akarja okozni a nemzetközi piacokon. Elemzők szerint ez egyfajta nyomásgyakorlási stratégia lehet Donald Trump amerikai elnökkel szemben.

Még több Globál

Már nyíltan hazugsággal vádolja egymást Kijev és Budapest – egyre fagyosabb a diplomáciai viszony

Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Olajraktárt ért támadás Krasznodarban, őszinte vallomást tett Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Kapcsolódó cikkünk

Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Akkora a baj, hogy aktiválták a vésztervet az olajpiacon: nem mindennapi beavatkozásról döntöttek a nagyhatalmak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility