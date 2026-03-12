Vége van: szétbombázza Amerika az iráni légierő büszkeségeit – Lángokban állnak a veterán repülő monstrumok

Csapást mért az amerikai haderő az iráni légierő szállítóflottájára – Felvételeket adott ki a CENTCOM arról, ahogy C-130-as és Il-76-os szállítógépeket semmisítenek meg.

A C-130 Hercules egy amerikai gyártmányú légcsavaros közepes szállítógép, Irán még az iszlám forradalom előtt, az 1970-es években szerezte be őket. A gépek túlélték az Irán-Irak háborút, a szíriai polgárháborús intervenciót, illetve Izrael 2025 nyári katonai csapásait is.

Most az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) által kiadott felvételeken

két C-130-ast is megsemmisített az amerikai légierő. Emellett felrobbantottak egy orosz Il-76-os közepes szállítógépet is.

Ezek az iráni légierő legnagyobb gépei.

The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB https://t.co/CrJj2nFtHB — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Az iráni rezsim nap mint nap veszít légi képességeiből. Az amerikai erők nem csupán az iráni fenyegetések ellen védekezik, hanem módszeresen felszámolja ezeket”

– kommentálta a CENTCOM a képsorokat.

Címlapkép forrása: Unknown