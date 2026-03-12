  • Megjelenítés
FONTOS Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Vége van: szétbombázza Amerika az iráni légierő büszkeségeit – Lángokban állnak a veterán repülő monstrumok
Globál

Vége van: szétbombázza Amerika az iráni légierő büszkeségeit – Lángokban állnak a veterán repülő monstrumok

Portfolio
Csapást mért az amerikai haderő az iráni légierő szállítóflottájára – Felvételeket adott ki a CENTCOM arról, ahogy C-130-as és Il-76-os szállítógépeket semmisítenek meg.

A C-130 Hercules egy amerikai gyártmányú légcsavaros közepes szállítógép, Irán még az iszlám forradalom előtt, az 1970-es években szerezte be őket. A gépek túlélték az Irán-Irak háborút, a szíriai polgárháborús intervenciót, illetve Izrael 2025 nyári katonai csapásait is.

Most az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) által kiadott felvételeken

két C-130-ast is megsemmisített az amerikai légierő. Emellett felrobbantottak egy orosz Il-76-os közepes szállítógépet is.

Ezek az iráni légierő legnagyobb gépei.

Még több Globál

Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Beszállt a háborúba a világ egyik legerősebb katonai hatalma: kiderült, mit tud élesben a Cseongung-2

Megerősítették: megsérült Irán frissen kinevezett vezére

Az iráni rezsim nap mint nap veszít légi képességeiből. Az amerikai erők nem csupán az iráni fenyegetések ellen védekezik, hanem módszeresen felszámolja ezeket”

– kommentálta a CENTCOM a képsorokat.

Kapcsolódó cikkünk

Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Unknown

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Akkora a baj, hogy aktiválták a vésztervet az olajpiacon: nem mindennapi beavatkozásról döntöttek a nagyhatalmak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility