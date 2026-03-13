  • Megjelenítés
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Az éjjel az orosz haderő Iszkander-M típusú ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajna területét - Harkiv és Dnyipró térségéből jöttek hírek károkról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma Franciaországba utazott, ahol Emmanuel Macron elnökkel tárgyal majd. Az Egyesült Államok az olajválság hatásainak orvoslása végett enyhítette az Oroszországra kirótt olajszankciókat. Donyeckben az orosz hadsereg Kosztyantynivkát ostromolja, a déli fronton Orihivet próbálják bekeríteni. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború pénteki fejleményeivel.
154 ütközet volt a frontvonalon

154 szárazföldi csatát vívott az orosz és ukrán hadsereg az elmúlt 24 órában, a harcok epicentruma továbbra is Kosztyantynivka, Pokrovszk és Huljajpole - közölte az ukrán katonai vezérkar.

(Ukrinform)

Reggeli ukrán jelentés

Megjött az ukrán légvédelem reggeli jelentése: 117 orosz drón és egy Iszkander-M ballisztikus rakéta semlegesítését végezték el a hajnali órákban.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

