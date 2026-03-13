  • Megjelenítés
Európai katonákra támadtak a közel-keleti harcokban
Globál

Európai katonákra támadtak a közel-keleti harcokban

MTI
Hat francia katona megsérült, egy pedig meghalt egy dróntámadásban az iraki Kurdisztán Erbil régiójában - közölte csütörtök este a francia hadsereg vezérkara.

A katonák "az iraki partnerekkel egy terrorelhárítási képzés műveleteiben működtek együtt" a közlés szerint. A megsérült katonákat a legközelebbi orvosi központba szállították.

Erbil kormányzójának tájékoztatása szerint a támadás két drónnal, egy bázison történt Mala Qarán, amely délnyugati irányba mintegy negyven kilométerre található Erbiltől, az iraki kurd autonóm régió fővárosától.

A támadás nem sokkal azután történt, hogy egy másik dróntámadás ért Erbilben egy olasz bázist, amely egy más országok katonai kontingenseit is befogadó katonai létesítményben található.

Ez utóbbi támadásnak nem voltak sérültjei. A mostani viszont az első alkalom, hogy európai katona életét veszti a két hete kirobbant konfliktusban.

A Washington által vezetett nemzetközi terroizmusellenes koalíció keretében több ország, köztük Olaszország és Franciaország katonái az iraki Kurdisztánban képzik a kurd biztonsági erők tagjait.

A közel-keleti háború február 28-i kezdete óta az iraki kurd autonóm régió és Erbil számos, Irán-barát csoportoknak tulajdonított támadást szenvedett el, amelyek többségét a légvédelmi rendszerek hatástalanították.

Emmanuel Macron francia elnök az utóbbi napokban kiemelte Franciaország "védelmi szerepét" az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen indított háborúban, amely a térség több országára is kiterjedt Teherán rakétás és dróntámadásainak hatására.

Az államfő leszögezte: Párizs célja a francia állampolgárok védelme a régióban és Franciaország partnereinek, mint például Libanonnak vagy az Arab-félsziget országainak támogatása. Franciaország ezért jelentős légi és tengeri erőt irányított a Charles-De-Gaulle repülőgép-hordozóval a Földközi-tengerre. Ez a készültség a köztársasági elnök tájákoztatása szerint nyolc fregattot és két helikopter-hordozót jelent egy viszonylag széles körzetben, beleértve a Vörös-tengert és a Hormuzi-szorost a Perzsa-öbölt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

