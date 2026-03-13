Felszálltak az európai atomhatalom vadászgépei: éles bevetésre indultak a RAF F-35-ösei a háborús zónában
Felszálltak az európai atomhatalom vadászgépei: éles bevetésre indultak a RAF F-35-ösei a háborús zónában

A brit védelmi minisztérium közlése szerint egy brit légvédelmi egység több drónt is lelőtt a Közel-Keleten. Az incidens azután történt, hogy dróntámadás ért egy iraki, Erbílben található koalíciós bázist, amelynek során amerikai katonák is megsebesültek - írta a Sky News.

Az Egyesült Államok által irányított, de más szövetséges erőket is befogadó támaszpont elleni támadást követően a brit fegyveres erők jelentősen megerősítették térségbeli jelenlétüket. A védelmi tárca tájékoztatása szerint Typhoon és F-35-ös harci repülőgépek járőröznek Katar, Ciprus, az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia és Bahrein felett, hogy megvédjék a brit érdekeket és a szövetségeseket.

A Földközi-tenger keleti medencéjében a britek Typhoon és F-35-ös vadászgépeket, légvédelmi és drónelhárító egységeket, valamint Wildcat és Merlin típusú helikoptereket vetettek be. Emellett

további négyszáz katonát vezényeltek a térségbe légvédelmi feladatok ellátására.

Bahreinben egy iráni támadás nyomán hatalmas tűz ütött ki egy üzemanyagraktárban. A Brit Királyi Légierő (RAF) repülőgépei a bahreini légtérben is megkezdték a járőrözést. A jelenlegi konfliktus során ez az első brit katonai művelet az öböl menti királyság felett.

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Címlapkép forrása: Sgt Lee Goddard - Handout/MoD Crown Copyright via Getty Images

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

