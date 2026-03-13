Felszálltak az európai atomhatalom vadászgépei: éles bevetésre indultak a RAF F-35-ösei a háborús zónában

Az Egyesült Államok által irányított, de más szövetséges erőket is befogadó támaszpont elleni támadást követően a brit fegyveres erők jelentősen megerősítették térségbeli jelenlétüket. A védelmi tárca tájékoztatása szerint Typhoon és F-35-ös harci repülőgépek járőröznek Katar, Ciprus, az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia és Bahrein felett, hogy megvédjék a brit érdekeket és a szövetségeseket.
A Földközi-tenger keleti medencéjében a britek Typhoon és F-35-ös vadászgépeket, légvédelmi és drónelhárító egységeket, valamint Wildcat és Merlin típusú helikoptereket vetettek be. Emellett
további négyszáz katonát vezényeltek a térségbe légvédelmi feladatok ellátására.
Bahreinben egy iráni támadás nyomán hatalmas tűz ütött ki egy üzemanyagraktárban. A Brit Királyi Légierő (RAF) repülőgépei a bahreini légtérben is megkezdték a járőrözést. A jelenlegi konfliktus során ez az első brit katonai művelet az öböl menti királyság felett.
