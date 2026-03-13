Irán beadta a derekát? Zöld utat kapott egy ország a lezárt Hormuzi-szoroson keresztül
Négy, az ügyet közvetlenül ismerő forrás szerint Irán átengedett a Hormuzi-szoroson két indiai zászló alatt hajózó, cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) szállító tartályhajót.

Irán továbbra is korlátozza a forgalmat a Hormuzi-szoroson, miközben az LPG-szállítmányok célba érése különösen fontos India számára.

Az országban több százmillió háztartás használ palackos gázt főzésre,

így az ellátási nehézségek közvetlenül érintik a lakosság mindennapjait.

A két tartályhajó mellett egy nyersolajat szállító tanker is úton van India felé. A hajó szaúd-arábiai olajrakománnyal a fedélzetén március 1-je körül haladt át a Hormuzi-szoroson. A tervek szerint szombaton érkezik meg egy indiai kikötőbe. Mindezt két forrás, valamint a Lloyd's List Intelligence hajókövetési adatai is megerősítették.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

