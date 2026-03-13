Kiszivárgott a titkos európai tanácskozás: a legrosszabbtól tartanak a hírszerzők, nukleáris fegyverek is előkerülhetnek a háborúban

Tizenegy nappal az iráni háború kitörése után a francia kormányfő csütörtökön részletesen tájékoztatta a pártok delegáltjait az Irán, Izrael és az Egyesült Államok közötti nyílt konfliktus veszélyeiről. A megbeszélésen jelen volt Fabien Mandon vezérkari főnök is. Mellette részt vettek a három legfőbb francia hírszerzőszolgálat, a DGSE (külföldi hírszerzés), a DGSI (belső elhárítás) és a DRM (katonai hírszerzés) képviselői.
A francia kormány kiemelt figyelmet fordít a nukleáris fegyverek és a ballisztikus rakéták elterjedésének kockázatára, valamint a Hormuzi-szoros elaknásításának veszélyére.
A francia lap beszámolója szerint nem csak Párizsban tartanak ezektől, ezt a fenyegetést az amerikai hírszerzés is súlyos kockázatként kezeli. Donald Trump elnök már kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államok megsemmisített tíz inaktív aknatelepítő hajót. Emellett további csapásokat helyezett kilátásba arra az esetre, ha Irán nem távolítja el az esetlegesen telepített tengeri aknákat. A Hormuzi-szoroson halad át a világ olajforgalmának negyede, így a terület blokkolásával Irán a globális szénhidrogén-kereskedelmet béníthatná meg.
Lecornu a zárt ajtók mögött tartott egyeztetésen elismerte, nehezen tudja értelmezni az „olykor egymásnak ellentmondó” amerikai szándékokat az izraeli hadviselési célokkal kapcsolatban.
A miniszterelnök aggodalmát fejezte ki az iráni, államilag támogatott terrorizmus visszatérése miatt. A hírszerzési jelentések szerint a civil célpontok, köztük az iskolák elleni, előzetes figyelmeztetés nélküli dróncsapások lehetősége sem kizárható Európában.
A volt védelmi miniszter nem zárta ki az Európa és Franciaország ellen irányuló támadások kockázatát sem, ami jelenleg a francia hírszerzés egyik legfőbb aggálya.
Az Egyesült Államokban az FBI nemrég egy Kalifornia elleni iráni dróntámadás veszélyére figyelmeztetett.
A Földközi-tenger térségének stabilitására pedig a legnagyobb kockázatot egy libanoni polgárháború jelentheti. Teherán ugyanis nagyon erős proxykkal rendelkezik az országban a Hezbollah révén. Ez Európa biztonságára is veszélyt jelenthet akár egy új menekülthullám elindulásával.
Címlapkép forrása: Telmo Pinto/NurPhoto via Getty Images
