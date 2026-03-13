  • Megjelenítés
Kiszivárgott a titkos európai tanácskozás: a legrosszabbtól tartanak a hírszerzők, nukleáris fegyverek is előkerülhetnek a háborúban
Globál

Kiszivárgott a titkos európai tanácskozás: a legrosszabbtól tartanak a hírszerzők, nukleáris fegyverek is előkerülhetnek a háborúban

Portfolio
Sébastien Lecornu francia miniszterelnök március 11-én válságértekezletet tartott a Matignon-palotában. Az eseményen a legfontosabb politikai pártok képviselőinek vázolta fel az iráni háborúval kapcsolatos legaggasztóbb forgatókönyveket: akár atomfegyvereket is bevethetnek a kontinensben, Európa terrorcselekmények sorára készülhet, míg egy Földközi-tengernél fekvő országban polgárháború is jöhet – számolt be a L'Express.

Tizenegy nappal az iráni háború kitörése után a francia kormányfő csütörtökön részletesen tájékoztatta a pártok delegáltjait az Irán, Izrael és az Egyesült Államok közötti nyílt konfliktus veszélyeiről. A megbeszélésen jelen volt Fabien Mandon vezérkari főnök is. Mellette részt vettek a három legfőbb francia hírszerzőszolgálat, a DGSE (külföldi hírszerzés), a DGSI (belső elhárítás) és a DRM (katonai hírszerzés) képviselői.

A francia kormány kiemelt figyelmet fordít a nukleáris fegyverek és a ballisztikus rakéták elterjedésének kockázatára, valamint a Hormuzi-szoros elaknásításának veszélyére.

A francia lap beszámolója szerint nem csak Párizsban tartanak ezektől, ezt a fenyegetést az amerikai hírszerzés is súlyos kockázatként kezeli. Donald Trump elnök már kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államok megsemmisített tíz inaktív aknatelepítő hajót. Emellett további csapásokat helyezett kilátásba arra az esetre, ha Irán nem távolítja el az esetlegesen telepített tengeri aknákat. A Hormuzi-szoroson halad át a világ olajforgalmának negyede, így a terület blokkolásával Irán a globális szénhidrogén-kereskedelmet béníthatná meg.

Lecornu a zárt ajtók mögött tartott egyeztetésen elismerte, nehezen tudja értelmezni az „olykor egymásnak ellentmondó” amerikai szándékokat az izraeli hadviselési célokkal kapcsolatban.

Még több Globál

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Félelmetes üzenetet olvastak be az iráni tévében: kegyetlen csapás vár azokra, akik az utcára mernek vonulni

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

A miniszterelnök aggodalmát fejezte ki az iráni, államilag támogatott terrorizmus visszatérése miatt. A hírszerzési jelentések szerint a civil célpontok, köztük az iskolák elleni, előzetes figyelmeztetés nélküli dróncsapások lehetősége sem kizárható Európában.

A volt védelmi miniszter nem zárta ki az Európa és Franciaország ellen irányuló támadások kockázatát sem, ami jelenleg a francia hírszerzés egyik legfőbb aggálya.

Az Egyesült Államokban az FBI nemrég egy Kalifornia elleni iráni dróntámadás veszélyére figyelmeztetett.

A Földközi-tenger térségének stabilitására pedig a legnagyobb kockázatot egy libanoni polgárháború jelentheti. Teherán ugyanis nagyon erős proxykkal rendelkezik az országban a Hezbollah révén. Ez Európa biztonságára is veszélyt jelenthet akár egy új menekülthullám elindulásával.

Kapcsolódó cikkünk

Hiába függesztették fel az orosz olajszankciókat, 100 dollár felett rekedt a Brent

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Európai katonákra támadtak a közel-keleti harcokban

Címlapkép forrása: Telmo Pinto/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Hírszerzési jelentés: a totális leépülés szakaszába lépett az orosz hadsereg, már nem tudják tartani a lépést
Megszólalt Irán új vezére: olyan bejelentést tett, ami azonnal lesokkolta az olajpiacot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility