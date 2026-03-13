  • Megjelenítés
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Globál

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Portfolio
Váratlanul tűz ütött ki az Egyesült Államok Gerald R. Ford hordozóján. Washington szerint nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az amerikai flotta a jelentések szerint kész kíséretet biztosítani a Hormuzi szoroson áthaladó tankereknek, Irán viszont továbbra is lő mindenre a Közel-Keleten: amerikai és európai bázisokra, Izraelre, az Öböl-államokra, energetikai infrastruktúrára és hajóforgalomra is. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.
Megosztás

Kiderült, miért nem lép a Hezbollah ellen Libanon: Izraelben ennek nem fognak örülni

Izrael egyre nagyobb nyomást gyakorol Libanonra. Nemcsak a Hezbollahhal, hanem a libanoni kormánnyal szemben is keményebb hangnemet üt meg, de a helyi belpolitikai helyzet továbbra is rendkívül bonyolult - jelentette az Al Jazeera.

Tovább a cikkhez
Kiderült, miért nem lép a Hezbollah ellen Libanon: Izraelben ennek nem fognak örülni
Megosztás

Az oroszok elárulták, mennyi olajra függesztették most fel az amerikai szankciókat

Az Egyesült Államok harmincnapos mentességet biztosított azoknak az országoknak, amelyek a szankciók hatálya alá eső orosz kőolajat és kőolajtermékeket vásárolnának a tengeren veszteglő szállítmányokból.

Tovább a cikkhez
Az oroszok elárulták, mennyi olajra függesztették most fel az amerikai szankciókat
Megosztás

Továbbra is lövi Irán az Öböl-államokat

Az Egyesült Arab Emírségekben a lezuhanó törmelék okozott károkat, a Szaúdi légvédelem legalább nyolc drónt fogott el az éjszaka folyamán.

(Al Jazeera)

Megosztás

Már most durván drágul a csomagszállítás az iráni háború miatt, elszállhatnak az árak

Az Iránnal szembeni amerikai-izraeli katonai konfliktus egyes légi szállítási útvonalakon akár 70 százalékos fuvardíj-emelkedést is okozott. A harcok ugyanis korlátozzák a repülőjáratokat, akadályozzák a tengeri szállítmányozást, és felhajtják a kerozin árát.

Tovább a cikkhez
Már most durván drágul a csomagszállítás az iráni háború miatt, elszállhatnak az árak
Megosztás

Légiriadó volt egy török bázison

A dél-törökországi Incirlik-légibázison a hajnali órákban felbőgtek a légvédelmi szirénák. Ez a támaszpont amerikai katonáknak is bázisául szolgál. Károkról egyelőre nem érkeztek hírek.

(Times of Israel)

Megosztás

Európai katonákra támadtak a közel-keleti harcokban

Hat francia katona megsérült egy dróntámadásban az iraki Kurdisztán Erbil régiójában - közölte csütörtök este a francia hadsereg vezérkara.

Tovább a cikkhez
Európai katonákra támadtak a közel-keleti harcokban
Megosztás

Hiába függesztették fel az orosz olajszankciókat, 100 dollár felett rekedt a Brent

Jelentősen emelkedtek az olajárak a hét végére. A Brent határidős jegyzése meghaladta a hordónkénti 100 dollárt, miután a Hormuz-szoros lezárása és a közel-keleti feszültség kiéleződése hatástalanította az Egyesült Államok piacnyugtató intézkedéseit.

Tovább a cikkhez
Hiába függesztették fel az orosz olajszankciókat, 100 dollár felett rekedt a Brent
Megosztás

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások Európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Váratlanul tűz ütött ki az Egyesült Államok Gerald R. Ford hordozóján. Washington szerint nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az amerikai flotta a jelentések szerint kész kíséretet biztosítani a Hormuzi szoroson áthaladó tankereknek, Irán viszont továbbra is lő mindenre a Közel-Keleten: amerikai és európai bázisokra, Izraelre, energetikai infrastruktúrára és hajóforgalomra is. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Csütörtöki hírfolyamunk ide kattintva érhető el.

Kapcsolódó cikkünk

Sorra jönnek a fenyegetések: amire most készül Irán, abba remeghet bele csak igazán a világ

Sorra állnak le a tenger alatti kábelprojektek az iráni háború miatt

Netanjahu beszédet intézett Iránhoz: közeleg a szabadság, megfenyegette az ajatollahot

Bessent kimondta, amire sokan vártak: megkezdhetik a hajók kíséretét a Hormuzi-szorosban

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Lecsaptak a „Magyar Madarai”: valósággal letarolja Ukrajna az orosz légvédelmet
Megszólalt Irán új vezére: olyan bejelentést tett, ami azonnal lesokkolta az olajpiacot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility