Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Kiderült, miért nem lép a Hezbollah ellen Libanon: Izraelben ennek nem fognak örülni
Izrael egyre nagyobb nyomást gyakorol Libanonra. Nemcsak a Hezbollahhal, hanem a libanoni kormánnyal szemben is keményebb hangnemet üt meg, de a helyi belpolitikai helyzet továbbra is rendkívül bonyolult - jelentette az Al Jazeera.
Az oroszok elárulták, mennyi olajra függesztették most fel az amerikai szankciókat
Az Egyesült Államok harmincnapos mentességet biztosított azoknak az országoknak, amelyek a szankciók hatálya alá eső orosz kőolajat és kőolajtermékeket vásárolnának a tengeren veszteglő szállítmányokból.
Továbbra is lövi Irán az Öböl-államokat
Az Egyesült Arab Emírségekben a lezuhanó törmelék okozott károkat, a Szaúdi légvédelem legalább nyolc drónt fogott el az éjszaka folyamán.
Már most durván drágul a csomagszállítás az iráni háború miatt, elszállhatnak az árak
Az Iránnal szembeni amerikai-izraeli katonai konfliktus egyes légi szállítási útvonalakon akár 70 százalékos fuvardíj-emelkedést is okozott. A harcok ugyanis korlátozzák a repülőjáratokat, akadályozzák a tengeri szállítmányozást, és felhajtják a kerozin árát.
Légiriadó volt egy török bázison
A dél-törökországi Incirlik-légibázison a hajnali órákban felbőgtek a légvédelmi szirénák. Ez a támaszpont amerikai katonáknak is bázisául szolgál. Károkról egyelőre nem érkeztek hírek.
Európai katonákra támadtak a közel-keleti harcokban
Hat francia katona megsérült egy dróntámadásban az iraki Kurdisztán Erbil régiójában - közölte csütörtök este a francia hadsereg vezérkara.
Hiába függesztették fel az orosz olajszankciókat, 100 dollár felett rekedt a Brent
Jelentősen emelkedtek az olajárak a hét végére. A Brent határidős jegyzése meghaladta a hordónkénti 100 dollárt, miután a Hormuz-szoros lezárása és a közel-keleti feszültség kiéleződése hatástalanította az Egyesült Államok piacnyugtató intézkedéseit.
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások Európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Váratlanul tűz ütött ki az Egyesült Államok Gerald R. Ford hordozóján. Washington szerint nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az amerikai flotta a jelentések szerint kész kíséretet biztosítani a Hormuzi szoroson áthaladó tankereknek, Irán viszont továbbra is lő mindenre a Közel-Keleten: amerikai és európai bázisokra, Izraelre, energetikai infrastruktúrára és hajóforgalomra is. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.
Gyökeres változás jöhet az autózásban: itt az iráni háború váratlan következménye
Új üzemanyagot adhat a háború az elektromos autók terjedésének.
Sorra állnak le a tenger alatti kábelprojektek az iráni háború miatt
Már a Meta is leállította az építkezést.
Hírszerzési jelentés: a totális leépülés szakaszába lépett az orosz hadsereg, már nem tudják tartani a lépést
Súlyos hiányosságok merültek fel.
Változtatna szabályain az S&P, hogy bekerüljön a SpaceX az indexbe
Felgyorsíthatják a folyamatot.
Netanjahu beszédet intézett Iránhoz: közeleg a szabadság, megfenyegette az ajatollahot
Megmagyarázta, miért indult meg a támadás.
Moszkva bedobta a nagy ötletét: tud egy útvonalat, amivel el lehet kerülni a veszélyes vizeket
Ez lehet a megoldás szerintük.
Egyre távolabb a Fed kamatcsökkentése az iráni konfliktus miatt
Most decemberre várják a piacok.
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
