Úgy tűnik, Trump már ki is jelölte Amerika következő célpontját: újabb ország ellen jöhet beavatkozás
Az Egyesült Államok és Kuba megerősítette, hogy tárgyalásokat folytatnak egymással, miután Washington olajembargója tovább mélyítette a karibi szigetország gazdasági válságát - közölte a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök szerint

Kuba vezetőinek meg kellene állapodniuk Washingtonnal.

Ez az elnök szerint „nagyon könnyen megvalósítható” lenne – erősítette meg pénteken egy neve elhallgatását kérő fehér házi tisztviselő. A nyilatkozat azután érkezett, hogy Miguel Díaz-Canel kubai elnök az állami televízióban közölte: kormánya tárgyalásokat kezdett az Egyesült Államokkal. A kubai vezető szerint a megbeszélések célja, hogy „párbeszéd útján találjanak megoldást a két ország közötti kétoldalú nézeteltérésekre”.

A tárgyalások hátterében Kuba drámaian romló helyzete áll. Miután az Egyesült Államok januárban elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt – ezzel kiiktatva Kuba legfontosabb külföldi szövetségesét –, Trump leállította a venezuelai olajszállításokat a szigetországba. Emellett büntetővámokkal fenyegetett meg minden olyan országot, amely olajat ad el Kubának.

A Fehér Ház szerint

Kuba egy hanyatló ország, amelynek vezetőit súlyosan érintette a venezuelai támogatás elvesztése, valamint az, hogy Mexikó is leállította az olajszállításokat.

A karibi ország lakói évek óta tartó gazdasági válsággal küzdenek. Napjaik nagy részét áramszünetben töltik, az üzemanyagot szigorúan adagolják, a mindennapjaikat pedig gyógyszerhiány nehezíti. Trump hétfőn úgy fogalmazott, hogy Kubát „barátságos felvásárlás” érheti, majd hozzátette: „lehet, hogy nem is lesz annyira barátságos”.

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

Parlamenti választás és piaci reakciók

