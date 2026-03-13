  • Megjelenítés
Váratlan bejelentést tett az atomügynökség: ez a fordulat egy csapásra lezárhatja a háborút
Portfolio
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi pénteken bejelentette, hogy a szervezet egy új nukleáris megállapodás létrehozásán dolgozik az Egyesült Államok és Irán között.
A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Grossi kifejezte reményét, hogy

az iráni atomprogram körüli tárgyalások hamarosan újraindulhatnak.

Az atomügynökség főigazgatója bízik abban is, hogy végül egy hosszú távú, megnyugtató megoldás születhet a kérdésben, ami akár a háborút is lezárhatja.

A megrekedt tárgyalások előzményeiről és az iráni atomprogramról Dr. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára írt egy kimerítő összefoglalót nemrég:

Aszódi Attila: Irán egy hétre lehet az atombombától - Ezen áll vagy bukik, mikor ér véget a háború

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Iranian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images

